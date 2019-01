Xuxa comemora 12 meses de veganismo

Há um ano, Xuxa e Junno decidiram entrar para o veganismo. “Um ano de veganismo. Um ano sem sofrimento, sem morte no nosso prato”, escreveu a apresentadora na legenda do vídeo no perfil oficial dela no Instagram.

Nas imagens, Xuxa pergunta ao chef de cozinha o que ele preparou para o casal. “Aqui tem salada de quinoa, uma salada de fruta, queijo vegano, salsa, tomilho… “, explica o cozinheiro. “Vamos comemorar muito bem nosso um ano de veganismo”, enfatiza Junno.

Para finalizar as comemorações, Xuxa postou uma foto na qual aparece beijando Junno na praia, durante o pôr do sol. “Te amo. Beijos veganos, meu gostoso”, escreveu a apresentadora.