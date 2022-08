Cultura Xuxa come alface direto do pé e Angélica brinca: ‘Não está bem hoje’

Um vídeo de Xuxa comendo alface diretamente de plantação em horta está repercurtindo na web. As imagens da apresentadora no momento inusitado foram compartilhadas por ela no Instagram, arrancando gargalhadas de internautas e da amiga Angélica, que estava em sua companhia.

O flagra, feito nos bastidores das gravações de Tarã, novo seriado da Disney+, mostra a mulher de Luciano Huck “resgatando” a eterna rainha dos baixinhos, que comia alface direto do pé. “Você está comendo mesmo? Está limpinho? A vegana, né? Você lavou o alface, amor? Ela não está bem hoje, não”, brincou Angélica.

Ao compartilhar o vídeo, Xuxa se divertiu com a situação: “Não basta ser vegano, tem que ser vegano raiz! Angélica, que me conhece faz tempo, sabe que isso tá no sangue! Logo, logo vem aí!”, disse.

As gravações da série Tarã se iniciaram em julho deste ano, mas a produção está prevista para estrear no segundo semestre de 2023. A trama acompanha uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo na Floresta Amazônica, sua profecia e seu legado de luta pelo cuidado da natureza.

Além de Xuxa Meneghel e Angélica, a produção brasileira conta com a protagonista Ywyzar Guajajara, que dará vida a personagem Gaia. A cantora Fafá de Belém e a ex-BBB Gleice Damasceno também fazem parte do elenco.