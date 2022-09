Xanddy anuncia que deixará o grupo Harmonia do Samba

Os fãs do Harmonia do Samba foram surpreendidos, na noite da quarta-feira, 14, com um comunicado no perfil do grupo no Instagram que anuncia o desligamento do vocalista Xanddy da banda, após 25 anos. De acordo com o texto, a partir do dia 1º de outubro, o músico seguirá carreira solo como Xanddy Harmonia. Os administradores da página ainda decidiram desativar os comentário da publicação e arquivar as postagens anteriores.

“Em respeito aos nossos torcedores/fãs fiéis, nossos parceiros/contratantes e amigos que nos acompanham ao longo desses anos e compartilharam desse sonho conosco, informo que a partir do dia 01/10/2022 seguirei como Xanddy Harmonia. Deixo claro que este não é o fim, mas sim o início de um novo ciclo para todos nós”, iniciou o texto.

“Seguirei dando voz a nossa história musical e nossa nova jornada. Contarei com o apoio do meu irmão e diretor musical Mestre Bimba, assim como toda banda e equipe. Por razões das mais diversas ordens se fez necessário algumas tomadas de decisões, sendo essa a mais difícil. Não queremos deixar espaço para especulações: a decisão para essa mudança foi muito pensada, amadurecida e tomada em conjunto. Esse é um novo momento para todos nós”, continuou o comunicado.

“O Harmonia do Samba permanecerá vivo em mim. Nossa história está resguardada e, apesar das mudanças, o time permanece junto e segue firme com a nossa torcida. Reitero que até a presente data, todos os compromissos de shows já contratados como Harmonia do Samba serão devidamente cumpridos. Que Deus nos abençoe. Xanddy Harmonia”, finalizou.

O grupo Harmonia do Samba foi criado em 1993, mas foi em 1998 que Xanddy assumiu o vocal do grupo. No ano seguinte, eles lançaram o primeiro single oficial que se tornou um grande sucessos, Vem, Neném. Desde então, foram 20 CDs lançados entre álbuns de estúdio, ao vivo e EPs, que fizeram história na música brasileira.