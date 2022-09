Woody Allen nega que vai se aposentar

Woody Allen negou, nesta segunda, 19, a notícia de sua aposentadoria que foi divulgada em uma entrevista que ele deu a um jornal espanhol, dizendo que seu próximo filme seria o último. A assessoria do diretor de 86 anos emitiu um comunicado esclarecer o que ele quis dizer.

“Woody Allen nunca disse que estava se aposentando, nem que estava escrevendo outro romance. Ele afirmou que estava pensando em não fazer filmes, pois os longas hoje ou vão direto ou muito rapidamente para plataformas de streaming, o que não é uma prática agradável para ele, pois Allen é um grande amante da experiência cinematográfica. Atualmente, o cineasta não tem intenção de se aposentar e está muito animado por estar em Paris gravando seu novo filme, que será o 50º”, diz a nota.

A confusão nasceu a partir de uma entrevista de Allen deu ao La Vanguardia, da Espanha, sobre a filmagem de Wasp 22, que será rodado em Paris. Na entrevista, o cineasta disse: “Minha ideia, em princípio, não é fazer mais filmes e focar na escrita”. Ele acrescentou que seu próximo projeto será um romance.

Esta não é a primeira vez que Allen comenta sobre seu afastamento da indústria cinematográfica. Em uma conversa com Alec Baldwin transmitida ao vivo no Instagram, em junho, Allen disse que planeja dirigir “mais um ou dois” filmes, porque “a emoção se foi” por causa do declínio da experiência cinematográfica.