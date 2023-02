William Bonner desmente fake news sobre própria morte: ‘lamento desapontar’

O apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, se pronunciou, na noite desta sexta-feira, 24, sobre um boato de que ele teria morrido. Em transmissão ao vivo pelo seu perfil no Instagram, o comunicador desmentiu a fake news e ironizou a desinformação.

A live foi feita enquanto Bonner se dirigia para o estúdio do Jornal Nacional, na Globo, para apresentar a edição desta sexta-feira do telejornal. “Achei que era o caso de fazer uma live porque um colega nosso veio me dizer que recebeu uma mensagem da filha dele toda chateada e triste, dizendo: ‘Pô, pai, que triste que o Bonner morreu'”, narrou o apresentador.

Bonner contou que o colega tinha explicado à filha que havia almoçado com o comunicador há pouco tempo e que, portanto, não era verdade o boato sobre a morte dele. “Eu lamento muito desapontar os que talvez torcessem por isso, mas não rolou não. Estou me sentindo bem. Vou até fazer o Jornal Nacional agora”, ironizou.

Ainda na live, o apresentador citou uma outra fake news que circulou há poucos dias dizendo que ele havia ido às pressas para o hospital. No dia, William Bonner chegou a fazer uma publicação em seu perfil desmentindo a desinformação.

“Ninguém me procurou para verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques”, explicando que a ida à unidade hospitalar ocorreu, na verdade, no dia 10 de fevereiro para um procedimento para eliminar hérnias inguinais e que tudo havia ocorrido dentro do previsto. “Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada ‘às pressas'”, acrescentou na publicação do último dia 20.

Já nos comentários da transmissão ao vivo desta sexta-feira, William Bonner recebeu apoio de colegas e também de telespectadores. “Eu morri várias vezes na boca do povo sem noção! Vida longa Bonner ”, ressaltou o jornalista Cid Moreira, que também já apresentou o Jornal Nacional.

“Que bom que você está vivo para noticiar que não morreu!”, brincou em outro comentário Boninho, um dos diretores da Rede Globo.