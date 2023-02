William Bonner anuncia volta ao ‘JN’ e detalha afastamento por cirurgia

Afastado há quase duas semanas do Jornal Nacional, William Bonner negou os boatos de que está com problemas de saúde e precisou passar por uma cirurgia às pressas. No Instagram, na última segunda-feira, 20, o jornalista explicou ter feito “um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais”, no dia 10 de fevereiro.

“Tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada ‘às pressas’. No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa”, informou.

Bonner precisou tirar uma licença do trabalho, visto que o procedimento exigiu repouso de alguns dias. “Meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe.”

Ele agradeceu a preocupação, declarou estar “muito bem” e desejou “saúde pra todo mundo”. “Quarta-feira estarei de volta ao Jornal Nacional, lá na firma”, comemorou.