Will Smith elogia batalha de rap de brasileiras: ‘Fora de série’

O ator Will Smith vem demonstrando amar o Brasil. Após publicar vídeos da Vovó Maria e do “sósia baiano” feito com uma ajudinha da inteligência artificial – que viraram memes por aqui -, o ator se rendeu ao rap feminino feito no País.

Will Smith publicou um vídeo que mostra as MCs Lili e Maria na Batalha do Norte, em São Paulo, com direito a tradução em inglês das rimas. “A batalha de rap brasileira é fora de série. Uau!” escreveu o ator, na última sexta, 21.

Logo, os brasileiros comentaram na postagem. “Obrigado por dar o valor que nem a própria cena dá”, escreveu um seguidor. “Elas merecem!”, elogiou outro.

Entre os comentários em inglês, lia-se: “Consigo sentir a energia mesmo sem entender uma palavra!”

Nos duelos de MCs, dois oponentes se enfrentam a partir de rimas. A roda, formada pelo público, é a terceira protagonista: reage, aplaude, vaia, entrega o termômetro da disputa.