Will Smith cantor: conheça a carreira musical do ator confirmado para o Rock in Rio 2024 - O Liberal

Cultura Will Smith cantor: conheça a carreira musical do ator confirmado para o Rock in Rio 2024

Quem se depara com o line up do Rock In Rio pode estranhar um grande nome ali: Will Smith, que foi confirmado como atração musical do festival no domingo, 1º. A surpresa é válida, afinal, Smith é mundialmente conhecido por seus papeis em MIB – Homens de Preto, Hitch: Conselheiro Amoroso, Um Maluco no Pedaço e, como não poderia deixar de ser, na bofetada que ele deu em Chris Rock no Oscar de 2022.

O que muitos talvez não saibam é que Will Smith começou a carreira na música. Basta lembrar que é ele quem canta o tema de abertura de Um Maluco no Pedaço – ou Fresh Prince Of Bell Air. Fresh Prince, inclusive, foi o nome artístico de Will Smith enquanto ele cantava no grupo de hip hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, sucesso entre os anos 1980 e 1990. Foi a partir do sucesso no grupo que veio o convite para estrelar o seriado inspirado em sua vida.

Em 1997 veio o primeiro álbum, Big Willie Style. Sucesso comercial graças à carreira já consolidada de Smith no cinema, a faixa Gettin Jiggy wit It chegou a render um Grammy a ele de Melhor Performance de Rap, em 1999.

Outro hit do álbum foi Men in Black, trilha sonora do filme de mesmo nome.

Apesar de ter a imagem mais associada ao cinema, Smith também foi bem-sucedido na música, tendo vencido 4 Grammys, para além de ter 11 álbuns na conta.

Quando questionado por que deu preferência para a carreira no cinema, Will é direto: “Filme paga muito. Sempre que eu queria voltar pra música, o pessoal do cinema me convencia a fazer mais um filme”, disse ao Fantástico.

O Brasil será um dos primeiros países a prestigiar Will Smith agora que ele vem se dedicando mais à música. Disse ter passado os últimos meses no estúdio gravando novas canções.

A família Smith já está acostumada a dividir paixões entre a música e a atuação – Jaden, de 25 anos, se dedica ao cinema e ao rap, e Willow, de 23 anos, também é atriz e, na música, ganhou destaque com seu revival de emo e pop punk.

O Rock In Rio costuma prestigiar a dobradinha ator/cantor. Em 2018, Jack Black, famoso pelo sucesso Escola de Rock, tocou no palco mundo com sua banda Tenacious D. A banda se apresenta com o mesmo carisma do ator e logo conquistou o público – especialmente pela participação de um brasileiro querido na internet, Júnior Groovador.

Will Smith se apresenta no palco Sunset do Rock in Rio no dia 19 de setembro, no mesmo dia de Ed Sheeran e Imagine Dragons.