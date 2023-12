Cultura Whindersson ‘preferia ficar com amigos e drogas’ do que com Luísa Sonza, diz ex-assistente dela

O novo documentário Se Eu Fosse Luísa Sonza, que estreou na Netflix nesta terça-feira, 12, detalha o relacionamento de Luísa com o humorista Whindersson Nunes. Eles ficaram juntos de 2016 a 2020. “Foi lindo. Eu amei o meu casamento com Whindersson”, declara Luísa na obra. “Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje”.

Mas, segundo depoimentos, a relação esfriou após uma viagem de Whindersson, da qual “ele voltou diferente” e entrou em depressão. Com isso, o humorista começou a usar muitas drogas e se afastou de Luísa, então sua esposa. “Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela”, conta Tay Vargas, ex-assistente pessoal de Sonza.

Whindersson também fala sobre o assunto na produção, afirmando que “usava a droga que queria”. “Porque aquela ilusão, mesmo, é mais divertido. ‘Não sei o que está acontecendo, não vou lembrar amanhã’, uma parada assim, dia após dia. Tive que admitir que estava meio perdido mesmo”.

Segundo ele, a decisão de se separar partiu dele. “Já não tinha mais vontade. Era tipo dois primos que se reuniam no Natal, sabe? Tudo que um casal fazia, menos o amor do casal”, finalizou.