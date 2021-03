Whindersson Nunes doa 25 oxímetros para tratar pacientes com Covid-19 em Belém

Principal humorista do país na atualidade, um dos homens mais ricos do país e uma celebridade quase indiscutível. Com todos esses atributos, Whindersson Nunes poderia tranquilamente cruzar os braços e esperar que todos os problemas causados pela pandemia do novo coronavírus se resolvessem sozinhos, mas ele decidiu fazer alguma coisa para ajudar a população.

Na última terça-feira, a capital Belém recebeu a doação de 25 aparelhos de oxímetros do humorista Whindersson. A entrega foi feita na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por representantes do artista, que tem mantido o confinamento e também se resguardado para proteger sua namorada Maria Lina Deggan, que está grávida.

A doação foi recebida pelo secretário de Saúde de Belém, Maurício Bezerra e pelo diretor de Urgência e Emergência da Sesma, Kleber Pereira. Os equipamentos foram entregues pelo representante e segurança pessoal do humorista, Márcio Avelino, acompanhado da esposa Carol Rebelo.

O oxímetro é um dispositivo digital em forma de clipe, que se liga a uma parte do corpo, como dedos ou lóbulo da orelha, e realiza o exame de oximetria, um teste não invasivo e indolor capaz de medir o nível de saturação de oxigênio no sangue do paciente. O item é bastante requisitado durante a pandemia e, assim como cilindros de oxigênio, também está em falta em hospitais de todo país.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, Maurício Bezerra, os oxímetros serão distribuídos para os seguintes hospitais municipais: Pronto-Socorro Mário Pinotti, da Travessa 14 de Março e Pronto Socorro do Guamá, Hospital Geral de Mosqueiro, Hospital Dom Zico e para a UPA de Icoaraci.

Whindersson é um dos principais humoristas do País – Foto: Reprodução / TV Brasil

A doação de Whindersson faz parte de uma campanha montada pelo humorista e outros artistas do Brasil, que decidiram criar um gabinete de crise para adquirir e arrecadar equipamentos essenciais para o combate à Covid-19.

O grupo é formado por diversas celebridades, como o também humorista Tirulipa, pelo ator Bruno Gagliasso, entre outras personalidades. Entre as doações feitas pelo artista, estão cilindros e concentradores de oxigênio para o estado do Amazonas, que enfrentou um novo surto da Covid, no início do mês de janeiro.

“Esta ação é humanitária e visa salvar vidas. O Whindersson e o Tirulipa se uniram para salvar vidas, não só de Manaus e Belém, mas de outras cidades. Nós temos um gabinete de crise que organiza e sou somente uma ponta da linha dessa ação”, explicou Márcio Avelino.

O Brasil já ultrapassou a marca de 250 mil mortes vítimas da Covid-19. O país ainda patina na vacinação, com falta de doses. Os casos também aumentaram significativamente, com hospitais lotados em todo país e falta de leitos de UTI.