Whindersson Nunes anuncia turnê internacional

Whindersson Nunes anunciou nesta segunda-feira, 11, as datas da turnê internacional para o seu quinto e último show chamado “Isso Não é um Culto”. Entre os dias 4 e 21 de maio, ele vai passar por cidades europeias como Barcelona, Lisboa e Madrid. A partir do dia 3 de junho, as apresentações serão em solo nacional nas capitais de diversos estados.

“Ainda dá tempo incluir sua cidade para me despedir de você, (em) qual cidade eu deveria ir?”, questionou o humorista. A última apresentação está prevista para ocorrer em Belo Horizonte, no dia 23 de julho.

No final do ano passado, Whindersson avisou que iria dar uma pausa na carreira, que começou em 2013. A decisão foi tomada, segundo ele, para assimilar as consequências que a fama trouxe para outras áreas da sua vida – hoje, ele é um dos maiores nomes da internet.

“Eu estou muito feliz com a decisão, parece que trabalhar a esmo sem saber onde vai dar era uma coisa que me deixava angustiado, mas decidir dar uma sumida parece que coloca tudo ao meu controle de novo, me dá um novo futuro, me dá muitas ideias, e eu vou voltar 10 vezes mais forte”, escreveu ele em seu Twitter na época.

Contudo, ele também afirmou, na mesma ocasião, que a pausa não seria definitiva. “Ninguém para pra sempre, eu amo estar no palco”, pontuou.