WhatsApp poderá ‘dedurar’ se você esteve online recentemente; saiba como desativar opção

Uma nova ferramenta do WhatsApp pode deixar o aplicativo mais informativo para quem gosta de “stalkear” contatos. De acordo com o site especializado WaBetainfo, o mensageiro está testando uma tela para que os usuários possam visualizar quais contatos estiveram online recentemente e quais estão ativamente no app em tempo real.

O recurso, no teste, foi integrado no mesmo menu em que o usuário pode selecionar um novo contato para começar uma conversa. Abaixo da lista de seleção do chat (com opções de novo contato ou de criar um link para a conversa), a imagem obtida pelo site mostra um item identificado como “recentemente online”.

Nesse rol, devem aparecer aqueles contatos que estiveram há pouco tempo usando o mensageiro ou que estão online no momento – e te ajudar a saber se desculpa do seu amigo que diz que “não olha o WhatsApp” é real. O teste não afirmou o período de tempo que o app vai considerar como “recente” para esse menu.

A ferramenta pode vir em conjunto com uma outra novidade que o WhatsApp também está testando: a sugestão de contatos para conversas. Nessa mesma aba, abaixo dos nomes de quem esteve online recentemente, o mensageiro também pode começar a sugerir algumas pessoas para conversar, sejam contatos que você não fala há algum tempo ou pessoas que você costumava trocar mais mensagens com alguma frequência.

Todas as essas mudanças ainda são testes e o WhatsApp não confirmou se alguma delas deve fazer parte de alguma atualização do app ou quando elas ficarão disponíveis.

Como desativar o recurso

Apesar da possível atualização aumentar a exposição dos usuários no aplicativo, o WhatsApp já conta com opções de privacidade que deixam de indicar se você está ou esteve online. Veja como configurar:

– Toque no ícone “três pontos”;

– Acesse “Configurações”;

– Em seguida, “Privacidade”;

– Escolha “Visto por último e online”;

– Em “Quem pode ver meu ‘visto por último'”, você pode escolher entre “todos”, “meus contatos” (ou seja, apenas pessoas adicionadas por você), “Meus contatos, exceto ” (para criar uma lista de exceção) e “Ninguém”. Marque sua opção desejada;

– Em “Quem pode ver quando estou online”, escolha entre “Todos” ou “Mesmo que ‘visto por último'”. Se não quiser ser “dedurado” pelo app, marque a opção “Ninguém” na etapa 5.

Lembre-se que ao deixar de informar seu estado online, você também deixará de saber se outras pessoas estão online.