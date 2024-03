WhatsApp: agora é possível fixar até três mensagens nas conversas no aplicativo

O WhatsApp anunciou na quinta-feira, 21, uma atualização que vai permitir aos usuários fixar até três mensagens diferentes em uma mesma conversa. Até então, desde dezembro do ano passado, só era possível fixar uma por vez. A novidade já está disponível para os usuários.

O anúncio oficial foi feito pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, no canal oficial do WhatsApp no próprio aplicativo de mensagens. Com essa nova função, quando múltiplas mensagens são fixadas, elas são exibidas em um banner na parte superior da conversa e ao clicar nele, o usuário é direcionado para uma das postagens destacadas.

Ao fixar uma mensagem, ela pode ficar em destaque por um período de 24 horas, 7 dias ou 30 dias, dependendo da escolha do usuário. Caso haja mais de uma mensagem fixada na conversa, o banner indicará o número total de mensagens fixadas, exibindo sempre a mais recente.

O processo de fixar uma mensagem varia de acordo com o dispositivo utilizado. No Android, por exemplo, é necessário clicar e segurar a mensagem desejada e, em seguida, selecionar a opção Fixar, escolhendo o período de tempo desejado. No iPhone, o procedimento é semelhante, exigindo apenas cliques específicos no ícone Mais opções e na opção Fixar. Já no WhatsApp Web, a mensagem é fixada selecionando-a e clicando no ícone de menu correspondente.

Para desafixar uma mensagem, basta seguir um processo similar ao de fixação, selecionando a opção Desafixar após clicar e segurar a mensagem fixada. Vale ressaltar que após o período selecionado, a mensagem é desafixada automaticamente.

Em grupos, os administradores têm o controle sobre quem pode fixar mensagens. No Android, por exemplo, os administradores podem ativar ou desativar essa opção nas configurações do grupo. O mesmo se aplica ao iPhone e ao WhatsApp Web, onde as configurações de grupo permitem definir quem pode fixar mensagens: membros ou administradores.

Quando uma mensagem é fixada em um grupo, o WhatsApp exibe uma notificação informando sobre a ação, incluindo o nome do participante que a fixou. No entanto, é importante ressaltar que mensagens fixadas não serão exibidas para pessoas que entraram no grupo após o envio delas, que perderam ou apagaram o histórico de mensagens, ou que apagaram a mensagem antes que ela fosse fixada.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani