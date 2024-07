Wesley Safadão cancela show após travar a coluna: ‘Muita dor’

Wesley Safadão, 35 anos, cancelou um show no Pará após “fortes contrações” musculares na madrugada deste sábado, 20.

Nas redes sociais, o músico publicou uma imagem em que aparece em uma clínica e se queixa das dores. “Coluna travada! Vou fazer um bloqueio nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida”, acrescentou.

A produção do artista divulgou umas notas nas redes sociais afirmando que o contratante arcou com os custos da apresentação, mas não deu detalhes sobre uma nova data. A apresentação iria acontecer no município de Salinópolis.

“Estou muito triste. Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior que a dor que passei o dia inteiro sentindo. Vou fazer esse bloqueio, ficar de repouso e com fé em Deus amanhã estarei melhor.”