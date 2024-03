Web aponta fala racista de Ana Maria Braga e apresentadora se desculpa

A apresentadora Ana Maria Braga teve uma fala criticada por internautas nesta terça-feira, 12. Ela estava comentando o conflito entre Leidy e Alane, do BBB24, ao vivo no Mais Você

Ao assistir uma cena em que brothers trocavam farpas e xingamentos, Ana Maria comentou que “o negócio desandou”. “A coisa continua preta lá”, declarou a apresentadora, que imediatamente se corrigiu: “Desculpa, continua brava lá. Desculpem”.

Apesar da correção, a fala não repercutiu bem nas redes sociais – visto que, nesse contexto, a palavra “preta” é usada pejorativamente. Por isso, Ana Maria voltou no assunto e se desculpou após o intervalo.

“Falo do BBB com paixão, porque eu gosto do BBB. Então desculpem os erros que cometo ainda, pela minha formação, idade e história. Não é justificativa, mas quero pedir desculpas”, disse.