Wayne Brady se declara pansexual: ‘Amo todos igualmente, e agora isso me inclui’

O comediante Wayne Brady se declarou pansexual nesta segunda-feira, 7. O termo se refere a pessoas que sentem atração por outras pessoas, independente de sexo ou gênero. Em uma publicação no Instagram, o ator comemorou poder falar sobre o assunto.

“Como alguém que leva alegria aos outros diariamente na TV, é irônico que eu não experiencie isso tanto quanto eu gostaria”, escreveu. Segundo Wayne, ele resolveu falar sobre o assunto por conta da sua saúde mental.

“Ao fazer o meu trabalho, encontrei algumas verdades, sendo uma delas que quero ser livre para amar quem eu quiser. Essa verdade me faz pan e parte da família LGBTQ+”, contou. O artista disse ser “assustador dizer em voz alta”, mas comentou que as pessoas que mais admira “são as corajosas o suficiente para serem elas mesmas sem desculpas”.

Wayne afirmou que, em determinado momento, tinha medo de ter a sua “masculinidade questionada”, mas que agora é feliz por ser quem é. “Um homem de verdade, aos meus olhos, não tem medo de ser honesto e feliz. De agora em diante, estarei aqui vivendo a minha melhor vida”, finalizou.

Em entrevista à People, o comediante deu mais detalhes sobre como se entendeu como pansexual. “Para mim, pan significa se sentir atraído por qualquer um que se identifique como gay, hétero, bi, transexual ou não-binário. E eu acho, pelo menos por enquanto, que é o lugar mais apropriado”, comentou.

O ator contou que a morte de Robin Williams, em 2014, fez com que ele buscasse saber mais sobre saúde mental e o colocou no caminho da autodescoberta. “Eu amo todas as pessoas igualmente, e agora isso me inclui”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais