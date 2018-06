Warner lança primeiro trailer de ‘Creed 2’

Um dia após divulgar o primeiro pôster, a Warner Bros. Pictures lançou na quarta-feira, 20, o primeiro trailer de “Creed 2”, a sequência do elogiado “Creed” de 2015, continuação da saga “Rocky” que trouxe a história de Adonis Creed (Michael B. Jordan) começando sua carreira como boxeador para continuar o legado de seu pai, Apollo.

No novo filme, Adonis irá mais fundo ainda na sua história pessoal para enfrentar Viktor Drago (Florian Munteanu), filho do vilão Ivan Drago (Dolph Lundgren), o boxeador soviético que matou Apollo em um combate no clássico “Rocky IV”.

Dirigido por Steven Caple Jr. e coescrito por Sylvester Stallone (que também atua no filme como Rocky) e Cheo Hodari Coker, “Creed 2” estreia nos cinemas brasileiros em janeiro de 2019.