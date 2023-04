Warner Bros. completa 100 anos; relembre clássicos do cinema e TV

A centenária é considerada uma das maiores distribuidoras e produtoras de filmes de Hollywood e do planeta

A Warner Bros. completa 100 anos de sua fundação nesta terça-feira, 4 de abril. O nome é justamente uma referência aos quatro irmãos fundadores da empresa: Harry, Albert, Sam e Jack Warner. Com faturamento na casa dos bilhões, a centenária é considerada uma das maiores distribuidoras e produtoras de filmes de Hollywood e do planeta.

A lista de filmes que contam com o selo da Warner Bros. é longa. Abarca desde grandes títulos da história do cinema, como Casablanca, Laranja Mecânica e Mad Max, passando por clássicos do terror, como O Iluminado e O Exorcista, ou “ao estilo Sessão da Tarde”, como Os Goonies e Dennis, o Pimentinha. Há espaço para franquias mais recentes de sucesso, como Harry Potter e Matrix, fora longas de Super-Heróis, especialmente os da DC, desde o Superman de Christopher Reeve até o Coringa de Joaquin Phoenix.

Há também diversas produções para a televisão, incluindo os desenhos da turma do Pernalonga, com esquetes dos personagens Patolino, Frajola e Piu-Piu, Coiote e Papa-Léguas, Gaguinho, Taz Mania, entre outros, e séries aclamadas como The Big Bang Theory (2007-2019) e Smallville (2001-2011).

Entre as marcas que são propriedade da Warner Bros. constam diversos nomes conhecidos como Discovery Channel, CNN, HBO, Food Network, TNT, TBS, TLC, TruTV, Animal Planet, Cartoon Network e o serviço de streaming HBO Max.

Confira abaixo alguns dos principais filmes da distribuidora que chamaram atenção ao longo das décadas e onde é possível assisti-los no streaming atualmente:

O Cantor de Jazz (1927) – Apenas aluguel – YouTube e Apple TV+

Relíquia Macabra (1941) – HBO Max

Casablanca (1942) – HBO Max

Uma Rua Chamada Pecado (1951) – HBO Max

Meu Ódio Será Sua Herança (1969) – HBO Max

Laranja Mecânica (1971) – HBO Max

O Exorcista (1973) – Amazon Prime Vídeo

Superman – O Filme (1978) – HBO Max

Mad Max (1979) – HBO Max

O Iluminado (1980) – HBO Max

Os Goonies (1985) – HBO Max

Premonição (2000) – HBO Max

Harry Potter (2001-2011) – HBO Max

Dennis, o Pimentinha (1993) – HBO Max

Máquina Mortífera (1987-1998) – HBO Max

Matrix (1999-2021) – HBO Max e Amazon Prime Vídeo

Se Beber, Não Case! (2009) – HBO Max

Coringa (2019) – HBO Max e Amazon Prime Vídeo

* Algumas das opções também estão disponíveis para aluguel, com acréscimo de cobrança, em plataformas como YouTube, Google Play, Amazon Prime Vídeo e Apple TV+.