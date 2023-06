Wanessa Camargo fala sobre ‘rivalidade’ com Sandy: ‘Fomos fantoches de algo que não criamos’

Wanessa Camargo contou em entrevista que a suposta rivalidade entre ela e Sandy “foi criada e fomentada pela mídia”. Recentemente as artistas estiveram juntas no Domingão com Huck e revelaram que foi a segunda vez dividiram o palco de um programa na TV.

“Fomos fantoches de algo que não criamos, fomos usadas. Como não tínhamos contato, não tive coragem de chegar e falar: ‘Existe essa rivalidade? Você não gosta de mim’?”, disse em entrevista ao Gshow, compartilhando que a intriga foi desfeita em 2015, durante um reencontro no casamento do apresentador Serginho Groisman com Fernanda Molina.

“Comecei dizendo que não entendia como as coisas tinham chegado àquele ponto e fui muito transparente: ‘Não sei se falaram alguma coisa que nunca existiu, mas eu sempre gostei de você’. Aí nasceu uma convivência e descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. Hoje existe um respeito, uma amizade de fato, que resultou em eu cantar com a Sandy no projeto dela”, revelou.

Dado Dolabella

Após 17 anos de casamento, em janeiro de 2022, Wanessa anunciou sua separação do empresário Marcus Buaiz – e em novembro do mesmo ano, ela assumiu publicamente que estava namorando Dado Dolabella novamente. O casal esteve junto entre os anos de 2000 e 2004 e a história da reaproximação está detalhada em uma das canções do terceiro e último ato do seu novo projeto musical, Livre, que deve ser lançado em agosto.

“Tem coisas que a gente nem vai buscar, simplesmente vem. O universo fala assim: ‘Só vem'”, compartilhando que tem vontade de ter mais filhos, mas não tem certeza.

“Amo meus meninos (José Marcus e João Francisco, que têm onze e oito anos, fruto do seu casamento com Buaiz), tenho vontade de ter mais filhos, mas estou com 40 anos. Não sei se vou ter pique para começar tudo de novo”, contou.

Seguindo sem medicação

Durante a conversa, a artista relembrou seu primeiro ataque de pânico há 20 anos e as crises de transtornos alimentares. “Tenho minhas dificuldades com a parte de saúde mental, que é uma luta grande para mim, mas estou batalhando. É um caminho que decidi seguir sem medicação e sabia que não seria fácil, mas o processo de cura está sendo feito”, revelou.

O primeiro término com Dado Dolabella também afetou sua saúde. “Tive bulimia. Cheguei aos 47 kg e me sentia linda, porque estava extremamente neurótica com o corpo, mas ficava doente o tempo inteiro, até que minha família se reuniu e conversou comigo”, completou.