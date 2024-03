Wanessa Camargo fala sobre afastamento de Yasmin Brunet: Tudo tem seu tempo

Wanessa Camargo decidiu se manifestar sobre o afastamento de Yasmin Brunet após as duas saírem do Big Brother Brasil. Yasmin foi eliminada com 80,76% dos votos, enquanto Wanessa foi expulsa após ter sido acusada de agressão.

Em um áudio publicado nas redes sociais, a cantora afirma estar tudo bem e pede para que os fãs da dupla não acreditem em notícias e histórias que envolvam outras pessoas. “A Yas estava no Rio de Janeiro cumprindo uma agenda extensa, acabou de chegar em São Paulo. Tudo tem seu tempo”, disse.

Wanessa diz ainda amar a modelo e manter um carinho pelos momentos que passaram juntas dentro da casa. “A gente vai ter o tempo de se reencontrar”, disse.