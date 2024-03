Cultura Wanessa assume racismo estrutural contra Davi no ‘BBB 24’: ‘Sem medo de me olhar no espelho’

A cantora Wanessa Camargo publicou um novo vídeo sobre sua participação no Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 12, e assumiu ter cometido racismo estrutural contra o participante Davi. A artista manteve uma rivalidade com o brother no reality e, no início do mês, foi expulsa após uma denúncia de agressão a ele.

Wanessa disse ter tirado um tempo nos últimos dias para refletir sobre o programa e avaliou que algumas falas e comportamentos no BBB 24 se enquadram associam ao racismo estrutural. “Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender.”

A artista pediu desculpas a Davi, à família do participante e a “todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas”. “Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Eu quero aprender e conhecer, me tornar antirracista e, assim, contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós”, disse.

A cantora chegou a ser acusada de racismo durante a sua participação no programa. A repercussão ficou ainda maior após Wanessa ter discutido sobre a possibilidade de obrigar o brother a mudar do quarto em que dormia.

Wanessa também gravou um vídeo logo após sair do reality em que pediu desculpas a quem se sentiu ofendido por palavras e atitudes dela dentro da casa. “A gente está em um processo de aprendizado constante para a gente evoluir e eu quero muito evoluir”, afirmou.

veja o vídeo aqui

Relembre a expulsão de Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo foi chamada para o confessionário do BBB 24 após ter sido acusada de agressão por Davi. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais no início do mês após a artista ter acordado o motorista de aplicativo com um tapa na perna. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

No dia da expulsão, o Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Wanessa, que negou que a cantora tenha ameaçado a integridade física do participante. A equipe ainda acusou Davi de ter acordado a colega “no susto” no mesmo dia.

Na ocasião, a cantora entrou no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: “Desculpa, Davi. Eu estou bem louca”.

Logo em seguida, o participante do reality show pediu para ir ao confessionário falar sobre o ocorrido. Em conversa com outros participantes, Davi afirmou ter pedido para que a produção tome atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna.