Wagner Moura irá estrelar nova série da Apple TV+

Wagner Moura estará em mais uma produção internacional. O ator brasileiro irá coestrelar Sinking Spring, nova série da Apple TV+.

A informação foi divulgada pelo site The Hollywood Reporter na sexta-feira, 24. O artista irá substituir Michael Mando, escalado antes, mas foi demitido após um incidente no set.

Ainda sem data de estreia revelada, Sinking Spring mostrará dois amigos que se passam por dois agentes do DEA, braço da polícia norte-americana responsável por investigar crimes relacionados ao tráfico de drogas, como parte de um golpe para roubar uma casa isolada.

Os dois, no entanto, acabam em uma situação potencialmente mortal ao se depararem com um dos maiores corredores de droga do ocidente.