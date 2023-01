Wagner Moura é indicado ao Annie Awards, o ‘Oscar da animação’

O ator Wagner Moura foi anunciado nesta quarta-feira, 18, como um dos indicados ao Annie Awards, conhecido como o Oscar da animação, na categoria de Melhor Atuação de Voz em Filmes por seu trabalho como o Lobo de “Gato de Botas 2: O Último Pedido”. O filme, em cartaz nos cinemas de São Paulo, ainda foi indicado em outras cinco categorias, incluindo a de Melhor Filme.

O longa se destaca também por uma grande quantidade de vozes de grandes nomes de Hollywood, como Antonio Banderas (Gato de Botas), Salma Hayek (Kitty Pata-Mansa), Florence Pugh (Cachinhos Dourados) e Olivia Colman (Mamãe Urso).

Moura concorre com David Bradley e Gregory Mann (vozes de Gepeto e Pinóquio, respectivamente, no filme “Pinóquio”) Jenny Slate (Marcel, em “Marcel the Shell with Shoes On”), e Zaris-Angel Hator (Maisie, de “A Fera do Mar”). A cerimônia de premiação da 50ª edição do evento acontece no dia 25 de fevereiro.