Vovô tiktoker, Nelson Miolaro, morre aos 90 anos

Nelson Miolaro foi internado na última quinta-feira (8), após sofrer uma queda no banheiro - Foto: Reprodução

Nelson Miolaro, conhecido como Vovô TikToker, morreu aos 90 anos na noite desta quarta-feira, 14. A informação foi dada pelo perfil oficial no Instagram do criador de conteúdo nesta quinta-feira, 15.

Nelson sofreu uma queda no banheiro e acabou fraturando a cabeça do fêmur, na quinta-feira, 8. Ele passou por cirurgia no sábado, 10. Porém, nesta semana, o tiktoker teve algumas complicações nos rins e precisou ficar na UTI.

Nesta quarta-feira, 14, os batimentos cardíacos começaram a cair e ele precisou ser entubado. Miolaro morreu às 23h. “Chegou o momento que não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia”, escreveu a equipe do influenciador.

“É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou”, anunciou .

“Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: Vovô TikTok. É assim que lembraremos de você, sorrindo, feliz e sempre cantarolando!”, concluiu.

Vovô Nelson ficou conhecido na internet por dublar vídeos ao lado da esposa, Nair Donadelli, de 90 anos, no TikTok e no Instagram, atingindo mais de 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais