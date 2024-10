‘Volta por Cima’ promete prender o público com personagens cativantes, texto bem escrito e um bom toque de realismo

Com uma estreia impactante, “Volta por Cima” já mostrou a que veio. A nova novela das 19h da Globo é protagonizada por Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, que entregam atuações impecáveis desde o primeiro capítulo. Ela dando vida à batalhadora Madalena – ou Madá, como é mais chamada – e ele ao herói Jão, personagens centrais da trama. A história começa com um tom de tragédia que, rapidamente, muda os rumos de suas vidas e os une de forma inesperada. E já dá para mencionar que a química entre Jéssica e Fabrício pode se transformar em dos grandes trunfos do folhetim, assim como a maneira como ambos lidam com as nuances emocionais de seus personagens. Na alegria ou no drama, os dois convencem e roubam as cenas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De cara, “Volta por Cima” ostenta uma de suas forças: a capacidade de equilibrar drama e comédia, ao mesmo tempo em que traz um olhar sensível e realista sobre o subúrbio carioca. O acidente envolvendo o sonhador Lindomar, participação mais que especial de MV Bill, na pele do pai de Madá e motorista de ônibus prestes a se aposentar, é o ponto de partida. Em seu último dia de trabalho, ele passa mal, se envolve em um acidente e se despede da vida justamente quando teria o descanso merecido e um prêmio milionário da loteria. Um golpe do destino que muda os rumos da vida de Madá e também de Jão.

A partir daí, Milhem Cortaz brilha na pele de Osmar, o tio folgado e sem escrúpulos de Madá, que descobre o bilhete premiado e passa a lutar para se apoderar do prêmio. Cortaz interpreta o vilão de forma deliciosa, arrancando risos e raiva de quem assiste, nas mesmas proporções. Ainda falando em elenco, Amaury Lorenzo e Isadora Cruz se destacam ao dar vida a Chico e Roxelle, personagens que fogem completamente dos tipos que ambos interpretaram recentemente. Lorenzo, que fez sucesso como o capanga Ramiro em “Terra e Paixão”, agora se transforma no noivo ideal de Madá, mas com um segredo que ameaça sua integridade. Já Isadora, que encantou como a mocinha Candoca em “Mar do Sertão”, surge em um papel sedutor e impetuoso. Juntos, formam um casal que promete render bons momentos e muitas reviravoltas.

A escolha de trazer Betty Faria, Drica Moraes e Rodrigo Fagundes para formar o núcleo cômico da família Góis de Macedo foi acertada. As interações entre os três irmãos decadentes e o mordomo Sebastian, vivido por Fábio Lago, garantem risadas e lembram o humor refinado e inteligente que a faixa das 19h soube fazer tão bem em diversos clássicos do horário. Para isso, eles têm como cenário principal uma mansão que já viveu dias de glória, mas agora tenta sobreviver com suas últimas antiguidades.

A direção de arte e a cenografia se destacam, transportando o telespectador para a fictícia Vila Cambucá, um bairro repleto de personagens e situações que remetem à rotina de muitos subúrbios brasileiros. Cada detalhe contribui para criar um ambiente verossímil e acolhedor, onde o público rapidamente se sente à vontade. O texto de “Volta por Cima” também merece elogios. Simples e direto, mas sem jamais ser simplório, o roteiro dosa leveza e profundidade com uma facilidade que impressiona. A abertura, com a canção homônima interpretada por Alcione e Ludmilla, traz referências do subúrbio carioca e apresenta o ônibus como um dos símbolos principais da trama. A combinação de animação e imagens reais é um acerto visual e conceitual, reforçando a pegada urbana e popular da novela.

Quanto a audiência, os 21,2 pontos registrados pelo primeiro capítulo não chegam a ser tão impactantes. Mas “Volta por Cima” tem elementos capazes de fazer esse resultado crescer: uma história envolvente, personagens bem construídos, elenco competente e uma direção que sabe extrair o melhor desse conjunto. No fim das contas, trata-se de uma novela que vai além de sua proposta romântica, refletindo com humor e delicadeza sobre o cotidiano de um Brasil real.

“Volta por Cima” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.