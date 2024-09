‘Volta Por Cima’: Conheça a história e o elenco da nova novela das 7 da Globo

Festa na Vila Cambucá lançamento de ‘Volta Por Cima’ reúne elenco, equipe e convidados nos Estúdios Globo - Foto: Thais Magalhães_Globo

Nesta segunda-feira, 30, começa a nova novela das 19h da TV Globo intitulada Volta por Cima que irá entrar no lugar de Família é Tudo. A trama é escrita por Claudia Souto, que também foi responsável por obras como Pega Pega e Cara e Coragem.

Qual o enredo de ‘Volta por Cima’?

A história acompanhará Madalena (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira), dois moradores do subúrbio do Rio de Janeiro que estão em busca de um futuro melhor. A jovem, que quer ser empreendedora, teve que abdicar de seus sonhos para cuidar de sua família, os pais Lindomar (MV Bill) e Doralice (Tereza Seiblitz), sua irmã adolescente Tati (Bia Santana) e seu tio Osmar (Milhem Cortaz).

Já Jão é cobrador de ônibus e está se esforçando ao máximo para ter um cargo melhor na empresa. Entretanto, ele sente que nunca irá conseguir, pois é desprezado pelo amigo e braço direito do chefe, Edson Bacelar (Ailton Graça).

Os dois vivem um relacionamento conturbado no começo. Mas, tudo muda com a morte do pai de Madá em um acidente de ônibus. O que era ódio acaba virando amor e os dois não conseguem mais negar a atração mútua.

A trama se complica mais ainda, pois a futura empreendedora está em um relacionamento com Chico (Amaury Lorenzo). Além disso, a mocinha tem que lidar com o tio vigarista que, ao mexer nas coisas do irmão, encontra um bilhete de loteria premiado e quer o dinheiro só para ele.

Perfil dos personagens

Madalena, a Madá (Jéssica Ellen) – Jovem batalhadora, inteligente e despachada que tem que adiar seus sonhos pessoais para ajudar em casa logo que a mãe, Doralice (Tereza Seiblitz), fica doente do coração. O pai, seu Lindomar (MV Bill), é motorista de ônibus e está prestes a se aposentar. Ele faz planos, querendo que Madá volte a sonhar grande. Sempre nas longas e carinhosas conversas que tem com o pai, Madalena diz sentir que ainda vai encontrar sua vocação, o caminho que vai abrir uma porta de oportunidades para a vida próspera que ela quer construir para si e sua família. Enquanto isso, vende roupas de ginástica feitas pela mãe para complementar a renda da família e cuida da irmã Tati (Bia Santana). Logo Madá vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero. Ela vive uma relação duradoura com Francisco (Amaury Lorenzo), o Chico. No entanto, o casal tem um problema: no passado, todas as vezes que a oficialização do casamento foi marcada, algo aconteceu com Chico – uma virose, uma alergia, uma perna quebrada, sempre alguma coisa impediu a cerimônia, que acabou adiada algumas vezes. Ainda assim, seguem juntos porque, ao longo dos anos, Chico se tornou um porto seguro para Madá, muito mais do que uma paixão. Só tem uma coisa que tira Madalena do sério: o folgado do seu tio Osmar (Milhem Cortaz), irmão de sua mãe, que mora de favor na casa deles. Madá sempre olha com desconfiança para as atitudes do tio, que é desses sujeitos “encostados”, que vivem da boa vontade dos outros. Madalena também implica bastante com Jão (Fabrício Boliveira), colega de seu pai na empresa de ônibus, mas passa a vê-lo com outros olhos quando Lindomar sofre um acidente.

Lindomar (MV Bill) – Homem bom, correto em seus princípios e muito amoroso com as duas filhas, Madalena (Jéssica Ellen) e Tati (Bia Santana). Motorista de ônibus, está prestes a se aposentar e sonha com uma vida mais calma. Tem muitos planos: descansar; cuidar da casa e da filha mais nova para que a mais velha possa voltar a estudar. Acolhe em casa o cunhado Osmar (Milhem Cortaz), por quem lamenta não ter tido sorte na vida. A morte de Lindomar desencadeia os acontecimentos da trama, assim como a sorte de um bilhete milionário premiado que tem um pouco antes de morrer e do qual não usufruiu em vida.

Osmar (Milhem Cortaz) – Homem folgado, que não nasceu para o trabalho e se faz de coitado para que a irmã, Doralice (Teresa Seiblitz), e o cunhado, Lindomar (MV Bill), o acolham. Chegou para passar um fim de semana na casa deles e não saiu mais. Se alguém questiona por que não procura um emprego, logo se queixa de uma dor e da dificuldade de conseguir um bom trabalho. Madá (Jéssica Ellen) olha com desconfiança para as atitudes do tio. Osmar conseguiu um auxílio-desemprego que lhe garante uma renda mínima atualmente. É verdade que, por pena, Lindomar atura um monte do cunhado e que Doralice trata Osmar como o menino mimado que ele foi um dia. Para Osmar, nada está bom, nada nunca é suficiente. Ele quer uma vida que não pode ter, mas diz que um dia terá tudo o que sempre sonhou. Com a morte de Lindomar, usurpa da irmã e das sobrinhas a herança em forma de bilhete premiado. Osmar tem um caso com Violeta (Isabel Teixeira), mãe do contraventor Baixinho (Rodrigo García).

Tatiana, a Tati (Bia Santana) – É a filha temporã que Lindomar (MV Bill) e Doralice (Teresa Seiblitz) não esperavam ter. Estuda no ensino médio e almeja ser a primeira da família numa universidade. Muito jovem, ainda está formando seu caráter. Algumas vezes dá razão à irmã sobre ser honesta e batalhar pelo que quer, mas, em outras, é seduzida pelo jeito folgado que o tio Osmar (Milhem Cortaz) tem de conseguir o que quer manipulando as pessoas. Ao longo de sua trajetória, ela terá que moldar sua índole e descobrir quem é na sua essência. É louca por K-dramas, produções coreanas.

Doralice (Teresa Seiblitz) – Casada com Lindomar (MV Bill) e mãe de Madá (Jéssica Ellen) e Tati (Bia Santana). Sofre com a saúde frágil devido a um problema no coração, contando com a ajuda da filha mais velha para os cuidados com a casa. Costura as roupas de ginástica que Madá vende para garantir uma renda extra para a família. Acolheu em casa o irmão Osmar (Milhem Cortaz), a quem sempre protege, pois acha que a vida já é muito dura com ele, que não teve sorte nem no amor, nem no trabalho.

Jorge, o Jão (Fabrício Boliveira) – Criado apenas pela mãe Neuza (Valdinéia Soriano), Jão se habituou desde cedo a ser o responsável pela casa. Com 18 anos consegue emprego de trocador na Viação Formosa e não entende o fato de sua mãe não gostar que ele trabalhe lá. Sua dedicação na empresa logo o faz subir de posto, indo para o lugar de fiscal. Para alegria de Neuza, o filho trabalha no ponto final onde fica a lanchonete em que ela bate o ponto. Gente boa, é amigo de todos. Sente atração por Madá (Jéssica Ellen), mas ela só briga com ele, o que desperta ainda mais sua curiosidade. Tem duas paixões: a música e o Carnaval. Ele toca numa roda de samba e é guardião de uma importante manifestação da cultura suburbana carioca: um grupo de bate-bolas.

Neuza (Valdinéia Soriano) – Mãe de João (Fabrício Boliveira), trabalha na lanchonete que fica no ponto final de uma das linhas de ônibus onde o filho faz turno de fiscal. É alegre, forte e a luz daquele lugar. No entanto, esconde um segredo: a paternidade do filho. Jão cresce ouvindo que o pai foi embora, mas a verdade é que, na juventude Neuza se envolveu com um motorista aprendiz que aparece naquela região, onde ela já trabalhava. Ao saber que estava grávida, Neuza procurou por ele e descobriu que não o veria. Neuza tem medo de que Jão descubra quem é seu pai e deixe de amá-la.

Chico (Amaury Lorenzo) – Namorado de Madá (Jéssica Ellen) e filho do seu Moreira (Tonica Pereira). Sujeito acovardado, sem atitude na vida, que se contenta com pouco e não enfrenta os obstáculos para conseguir o que quer. Vive uma relação com Roxelle (Isadora Cruz), mas não enfrenta o fim do namoro com Madá. Quer mudar de vida, mas se acomoda em trabalhar na banca de jornal do pai. Tem bom coração, não quer magoar ninguém.

Roxelle (Isadora Cruz) – Funcionária na mesma lanchonete em que Neuza (Valdinéia Soriano) trabalha. Seu jeito impaciente e explosivo com frequência lhe cria mal-entendidos com os clientes, sempre contornados por Neuza. Por ter um caso oculto com Chico (Amaury Lorenzo), o noivo de Madá (Jéssica Ellen), se comporta como uma solteira convicta para quem a conhece. Vive pressionando Chico para terminar a relação com Madá e assumir de vez o romance com ela. Chico lhe faz todas as vontades na intenção de compensar a única delas que não consegue cumprir, que é ser só de Roxelle.

Antônio Moreira, Seu Moreira (Tonico Pereira) – Pai de Chico (Amaury Lorenzo), tem uma banca de jornal e conveniência que vende de tudo, junto com o filho. Seu Moreira descobre que Chico é infiel e passa a ser, ele também, um mentiroso por obrigação. Ele e Roxelle (Isadora Cruz) discutem muito porque, para Moreira, Madalena (Jéssica Ellen) não merece o que Chico faz.

Família Castilho

Violeta Castilho (Isabel Teixeira) – Viúva de um grande contraventor há um tempo, caiu na lábia de Osmar (Milhem Cortaz), que passa a ganhar dela presentes que ela tem prazer em lhe proporcionar em troca de sua companhia. Mãe de Renato (Rodrigo García), conhecido como Baixinho, um sujeito frio e violento que comanda os negócios de contravenção e agiotagem deixados pelo pai, Violeta vê sua amizade colorida com Osmar estremecer depois que o filho ameaça a vida do seu amante. Ela mora num casarão suburbano. Antes esteve submissa ao marido já falecido, agora está sob o julgo das decisões do filho.

Renato Castilho, o Baixinho (Rodrigo García) – Filho de Violeta, herdou os negócios do pai, que envolvem empresas de fachada e atividades de contravenção e agiotagem. É respeitado e temido na região por ser implacável na cobrança das dívidas de seus credores e com quem se mete no caminho dos seus negócios. É vaidoso, está sempre impecável e na companhia dos capangas Jô e Cacá (Vitor Sampaio e Pri Helena). Tem muitos desafetos, entre eles, concorrentes que querem lhe tomar o lugar e gente que teve a vida arruinada por dívidas com ele, que cobra juros exorbitantes.

Cacá (Pri Helena) – Filha única de Ana Lúcia (Iara Jamra), fez curso técnico de Enfermagem e chegou a trabalhar em pequenas clínicas, mas nunca se sentiu realizada. De temperamento frio, não tinha empatia pelos pacientes. Desde garota, na escola, era tida como briguenta, e foi atraída pelas aulas de lutas, o que a levou a ganhar campeonatos. Conheceu Jô (Vitor Sampaio) num deles, e ele logo a oferece um trabalho mais bem remunerado do que o que ela tem na clínica: proteger um conhecido contraventor da região, o Baixinho (Rodrigo García). Carla logo se reconhece neste lugar, descobrindo a sua verdadeira vocação: ser capanga.

Jô (Vitor Sampaio) – Seguiu um caminho totalmente diferente do irmão, Sebastian (Fabio Lago), assim que os dois, muito jovens, chegaram ao Rio de Janeiro. Enquanto Sebastian trabalhava como garçom, Jô se ligava a gente barra pesada e entrava para o mundo da contravenção como aprendiz de capanga. A facilidade para ganhar dinheiro com o uso da força bruta, que nele sempre sobrou, faz com que se torne homem de confiança de uma dinastia de contraventores. Primeiro do marido de Violeta (Isabel Teixeira) e, quando este morre, do sucessor dele, o filho Baixinho (Rodrigo García). Teve uma grande desilusão amorosa no passado e seu coração se derrete quando o assunto é romance.

Família Góis de Macedo

Belisa Góis de Macedo (Betty Faria) – Mulher que nasceu e viveu com os irmãos, Joyce e Gigi (Drica Moraes e Rodrigo Fagundes), em um mundo de privilégios, nos áureos tempos da alta sociedade carioca, até que o dinheiro da família acaba. Vive com os irmãos na mansão da família, se sustentando com a venda de objetos de valor que herdaram. Conserva a elegância que adquiriu em sua formação. É doce, naturalmente fina, mas a situação financeira difícil que a família enfrenta há algum tempo lhe dá couraça, e, às vezes, eleva o tom. Quando isso acontece, é imediatamente reprovada pelo copeiro Sebastian (Fabio Lago), que não aguenta ver a lady perder a linha. Ainda assim, é a mais racional dos irmãos Góis de Macedo, a que tenta manter alguma dignidade no meio da falência e costumes do mundo que conheceu. Guarda um segredo do passado.

Joyce Góis de Macedo (Drica Moraes) – Joyce Góis de Macedo é irmã de Belisa e Gigi (Betty Faria e Rodrigo Fagundes). Não se conforma com a atual situação financeira da família e lamenta terem perdido poder aquisitivo e prestígio “justo na sua vez”. Depois de uma juventude em que não podia ter nem fazer tudo o que queria porque estava subjugada à vontade e permissão dos pais, odeia que a liberdade de sua vida adulta seja cerceada pela falta de dinheiro. Se vira como pode para conseguir grana com amigos, chegando a aplicar pequenos golpes para manter seu padrão. Belisa é quem quase sempre estraga seus golpes, evitando que a irmã, na verdade, fique mal com as pessoas ou até acabe presa. Joyce teve um amor na juventude, mas foi proibida pelos pais de se relacionar com o rapaz porque ele era pobre. Depois disso, nunca mais amou ou se casou. Agora, ela até tenta arrumar alguém rico, mas sem sucesso.

Gilberto Góis de Macedo, o Gigi (Rodrigo Fagundes) – Gigi é o mais desvairado da família. O caçula das irmãs Belisa e Joyce (Bety Faria e Drica Moraes) já passou dos quarenta anos, mas age de forma inconsequente. É arroz de festas badaladas e cola em amigos para usufruir dos privilégios que não tem mais. Não veio ao mundo para passar batido: veio para causar. É figura amada e odiada por quem o cerca porque tem sempre um comentário ferino, uma crítica disfarçada de conselho ou um “toque” com tom de elogio. Gigi vive às turras com as irmãs e em guerra com Sebastian (Fábio Lago), o faz tudo da casa, que sempre o enfrenta e lhe diz verdades às vezes duras de ouvir. Gigi vive com as irmãs na mansão da família, se sustentando com a venda de objetos de valor que herdaram.

Sebastião, o Sebastian (Fabio Lago) – Mordomo faz tudo da família Góis de Macedo. Veio para o Rio de Janeiro na juventude, com Jô (Vitor Sampaio), seu irmão. Tem modos refinados, moldados pelos cursos que fez na juventude – primeiro de garçom, depois de hotelaria, trabalhando em hotéis de requinte, até conseguir emprego na Mansão Góis de Macedo, ainda na época de ouro. Depois que seus patrões torraram o dinheiro que herdaram, Sebastian é o único empregado que fica na casa – e com o trabalho acumulado. É platonicamente apaixonado por Joyce (Drica Moares).

Silvinha Pires de Sabóia (Lellê)- Neta da lendária Mariazinha Pires de Sabóia, conhecida fofoqueira do jet set carioca, e muito amiga de Gigi (Rodrigo Fagundes). Foi criada na Europa, onde moram seus pais. Ela, no entanto, decide voltar a viver em seu país. Dona de um grande patrimônio, é proprietária da academia onde Nando (João Gabriel D’Aleluia) malha e Miranda (Gabriela Dias) trabalha, seu negócio menos lucrativo. Decide cuidar do estabelecimento de perto, e se aproxima aos poucos de Nando. (personagem de Pega Pega interpretada por Aracy Balabalian).

Yuki (Jacqueline Sato) – Yuki é secretária de Silvia Pires Sabóia (Lellê). Uma mulher jovem e bonita, ética e inteligente, mas que se mete numa fria quando se apaixona pelo cara errado.

Família Bacelar

Edson Bacelar (Aílton Graça) – Comanda a empresa Viação Formosa que herda do pai, o fundador. Gostaria de preparar o filho Nando (João Gabriel D’Aleluia) para dar continuidade ao posto, mas o rapaz tem outros planos, apesar da sua insistência. Os Bacelar são muito ricos, mas Edson mantém os mesmos hábitos simples que tinha quando novo. Só é levado à ostentação quando acompanha Rosana (Viviane Araújo), sua esposa, em alguma festa ou evento chique da cidade. Lugares que ele não gosta por não se sentir à vontade, mas que frequenta para agradar a mulher. Os dois se conhecem quando ela é rainha de bateria de uma escola de samba, mas, ao se casarem, pede para que ela deixe o posto. Quando jovem, passou por quase todos os setores da Formosa para conhecer de perto o funcionamento.

Rosana Bacelar (Viviane Araújo) – Esposa de Edson (Aílton Graça), malha na academia de Silvinha (Lellê). Nascida no subúrbio carioca como o marido, é na Barra da Tijuca que se sente gente nessa cidade. Usa grifes na tentativa de atestar que hoje pertence à elite, situação tão almejada por ela. É afrontosa e não leva desaforo pra casa. É contra o filho trabalhar na Viação Formosa porque quer que ele ocupe uma posição de mais destaque na sociedade. Quando conhece Edson, é rainha de bateria de uma escola de samba, mas, ao se casarem, ele pede para que deixe o posto.

Fernando Bacelar, o Nando (João Gabriel D’Aleluia) – Filho de Edson e Rosana (Aílton Graça e Viviane Araújo), cresce tentando corresponder às muitas expectativas que os pais colocam nele. O problema é que cada um deles espera algo totalmente diferente do jovem. Enquanto o pai deseja que ele siga seus passos e comande a empresa de ônibus, a mãe espera que ele se destaque de forma mais glamurosa na sociedade. Cursando Administração para satisfazer o pai e treinando e se cuidando esteticamente para satisfazer a mãe, Nando não consegue se ajustar com ele mesmo. Até que conhece a personal trainer Miranda (Gabriela Dias). A moça percebe nele um potencial que até então Nando não tinha visto: o de fisiculturista.

Henrique, o Rique (Márcio Machado) – Foi um carnavalesco de uma escola da segunda divisão (antigo grupo de acesso). É de lá que conhece Rosana (Viviane Araújo), que era rainha de bateria na época. Fizeram vários carnavais juntos, e, por isso, são muito amigos. Depois que Rosana deixa a escola para se casar com Edson (Aílton Graça), ela e Rique mantém a amizade inabalável. A carreira de Rique como carnavalesco acaba quando a escola cai mais uma divisão e o patrono o ameaça de morte. Por isso, ele pede à amiga um trabalho na Viação Formosa.

Viação Formosa

Cida (Juliana Alves) – Mora com o filho no Rio de Janeiro, onde escolhe para viver o sonho de trabalhar e criar Lucas (Caique Ivo). A família é do norte do estado, e Cida não quis ficar na cidade depois que o marido morre. Se muda para o Rio para dar uma nova chance à vida. Miranda (Gabriela Dias), sua prima, vive com eles na casa do subúrbio. Na pequena cidade, ela dirigia um ônibus de transporte escolar. Consegue emprego como motorista de ônibus na Viação Formosa. É amiga de Madá (Jéssica Ellen).

Lucas (Caique Ivo) – Filho de Cida (Juliana Alves), um menino gente boa e companheiro para sua mãe. É sensível e um grande observador dos sentimentos dos outros. Sua melhor amiga é Tati (Bia Santana), apesar de ela ser mais velha, e Madá (Jéssica Ellen), sua madrinha “do coração”, se derrete por ele.

Jayme (Juliano Cazarré) – Motorista na Viação Formosa e vizinho da família de Madá (Jéssica Ellen). Embora mais novo que Lindomar (MV Bill), vivenciou as várias transformações que o transporte sofre nas últimas décadas. É bem-humorado, gosta de samba e reunir os amigos. É apaixonado por Tereza (Claudia Missura), sua esposa. Jayme é tipo “o síndico” da rua. Toma conta de todo mundo, mas também gosta de uma fofoca. Após a morte de Lindomar, se aproxima de Osmar (Milhem Cortaz).

Tereza (Claudia Missura) – Casada com Jayme (Juliano Cazarré) e vizinha da família da Madá (Jéssica Ellen). Dona de casa, complementa a renda fazendo bijuterias, mas também costura quando precisa. Tereza é amorosa e prestativa, ama muito o marido, e adora uma fofoca.

Miranda (Gabriella Dias) – É personal trainer e professora de academia. Treina pesado e exigente com seus alunos. Tem vergonha da origem humilde e finge ser garota da Zona Sul, mas mora no subúrbio, na casa da prima Cida (Juliana Alves) e do Lucas (Caique Ivo). Vai ser a personal de Nando (João Gabriel D’Aleluia) e leva o rapaz para o mundo do fisiculturismo, do qual ela também faz parte. Nesse mundo, Miranda é uma vencedora, quase uma estrela. O que contrasta com a realidade da sua origem e adolescência, onde sempre se sentiu coadjuvante das amigas que tinha. Devido a uma bolsa, estudou em uma escola particular onde se sentia deslocada. Com a construção de um físico que se destaca, ela sente o gosto de ser admirada.

Ana Lúcia (Iara Jamra) – Funcionária de serviços gerais na Viação Formosa, gosta do seu trabalho e veste a camisa da empresa como se fosse dela própria. Mãe de Carla (Pri Helena), a Cacá, tem orgulho da filha, que fez curso técnico de enfermeira e trabalha como cuidadora. O que Ana Lúcia não sabe é que a filha mente e leva uma vida completamente diferente: trabalha como capanga de Baixinho (Rodrigo García).

Sidney (Adanilo) – Foi trocador e atualmente é motorista na Viação Formosa. Está estudando nas horas vagas e sonha em melhorar de vida. É gente boa, divertido e o melhor amigo de Jão (Fabrício Boliveira), com quem toca em uma roda de samba, onde se divertem e fazem um extra. Eles também estão em um grupo de bate-bolas, levando o barracão com garra e amor. Tenta se aproximar de Cida (Juliana Alves).

Vanilda (Aldeia) – Trabalha na sala de monitoramento da frota, na sede da Viação Formosa. É a fofoqueira da empresa, dizem que monitora não só os ônibus, mas também a vida de todo mundo ali.

Alberto (Chao Chen) – Funcionário de confiança de Edson (Aílton Graça) na Viação Formosa, onde trabalha há muito tempo. Sua vida pessoal é bem discreta. Ele diz ter um gato mimado e um pai doente, por isso fica apavorado quando seu emprego é ameaçado.

Jin Kwon (Allan Jeon) – Aparece no bairro procurando trabalho e consegue com Neuza (Valdinéia Soriano) um emprego na lanchonete do ponto final. Lá conhece Madá (Jéssica Ellen) e o trabalho que ela faz com Pegue e Monte. Desperta o interesse de Tati (Bia Santana), que o vê como um astro de K-drama. Jin tem uma família que visita de vez em quando e para quem envia dinheiro.

Personagens do K-drama

Jin Jeong (Allan Jeon) – Órfão, funcionário da pequena floricultura, encontrou no patrão seu melhor amigo e referência de pai. Se diz “não romântico”, mas está no ponto para encontrar um grande amor. Vai trabalhar duro na floricultura para reerguê-la, mesmo com a dificuldade financeira e a oposição da outra herdeira do negócio, Mirae (Sharon-Cho).

Mirae (Sharon-Cho) – Filha do dono da floricultura, sua ambição a fez deixar a casa do pai e se jogar no mundo das finanças e do lucro, trabalhando no mercado financeiro. Mirae está focada em progredir na vida e não tem tempo para o amor. Até que ele chega de forma inusitada na sua vida, através de um rapaz que ela nunca sequer notou.

Yoo-Na (Gabi Yoon) – dona da cafeteria colada à floricultura, é uma moça alegre e de bom astral. Apesar de nova, tem a sabedoria de quem sabe enxergar a alma das pessoas e domina os segredos de um bom café. É a melhor amiga de Jin (Allan Jeon) e vai se tornar também muito próxima de Mirae (Sharon-Cho).