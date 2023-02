Vocalista do Paramore diz que Taylor Swift inspirou novo single da banda

A vocalista da banda Paramore, Hayley Williams, revelou que a cantora Taylor Swift inspirou um single do novo álbum This is Why da banda norte-americana, que será lançado na sexta-feira, 10. Durante entrevista ao locutor de rádio Zane Lowe, a cantora falou sobre o sexto álbum da banda e disse que uma experiência com Taylor serviu como inspiração para a música Running Out of Time.

Segundo a vocalista, quando tinha 19 anos, ela e Taylor moravam em Nashville, nos Estados Unidos, e um episódio foi marcante. “Lembro de quando tínhamos 19 anos e eu era mais próxima de Taylor Swift naquele momento, porque nós duas morávamos em Nashville e ambas estávamos experimentando nossas próprias versões de sucesso real pela primeira vez”, disse a cantora. “Eu saí para curtir. Ela é uma cozinheira muito boa, por sinal. Ela é uma cozinheira muito boa. Ela me ensinou a fazer coisas que eu não consegui guardar de forma alguma”, brincou a artista.

Ainda durante a entrevista, a cantora afirmou que a maneira como a artista pop é organizada levou a roqueira a pensar que queria ser do mesmo jeito. Taylor mostrou um closet onde guardava os presentes recebidos, o que impactou Williams.

“Eu fiquei tipo: ‘Ai meu Deus, minha vida está tão desestruturada’. Pensei: ‘Eu mal consigo me lembrar de enviar a alguém um cartão ou flores’. Tem cartões de Natal na minha casa que eu não enviei para os meus amigos, apenas escondidos no fundo do meu closet”, pontuou a vocalista. “Eu queria ser a pessoa que sentia que tinha tudo resolvido e ficar tipo: “Ah, eu tive um tempo extra, então estou aparecendo com umas flores’. Esse tipo de coisa, essa é a minha versão idealizada.”

A banda se apresentará no Brasil após 9 anos. No Rio, a apresentação será feita no dia 9 de março, no Qualistage. Já em São Paulo, o show acontecerá nos dias 11 e 12 de março, no Centro Esportivo Tietê.