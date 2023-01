Vocalista do Bokaloka sofre princípio de enfarte durante show e é internado

Renatinho, vocalista do Bokaloka, sofreu um princípio de enfarte nos últimos vinte minutos de seu show no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 4. Ele foi internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O empresário do artista, Claudio Malagueta, confirmou a informação ao Estadão por um áudio de WhatsApp e contou que, quando Renatinho começou a passar mal, pediu para ser levado ao hospital mais próximo.

Ele passou a noite internado, realizou procedimentos médicos na manhã desta quinta-feira, 5, e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia para realização de exames durante a tarde.

O músico Arlindinho estava na plateia do Bar do Zeca Pagodinho e tocou nos últimos 20 minutos de show para cobrir o colega de profissão.

“A família está acompanhando, a irmã dele está junto e estamos orando para que ele consiga se estabelecer e tenha o melhor atendimento possível. Estou rezando para que ele fique bom logo”, finalizou Malagueta.

Renatinho também sofreu um enfarte agudo durante turnê na Europa em maio de 2022. Na época, ele passou por procedimento cirúrgico em Paris, na França, onde realizava shows.

Bokaloka é conhecido por músicas como Não Pedi Para Me Apaixonar e Duas Paixões.