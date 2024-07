Viviane Araújo é operada para retirar hérnia umbilical

Viviane Araújo foi submetida a uma cirurgia para retirar uma hérnia umbilical. Ela explicou, por meio das redes sociais, ser a terceira vez que realiza o procedimento.

A operação aconteceu na última terça-feira, 3. “Operei novamente minha hérnia umbilical. Eu já tinha operado, mas com a gravidez teve uma diástase no meu abdome e ela veio para cima do umbigo. Ela estava bem aparente e eu resolvi operar logo”, disse.

A atriz tranquilizou seus fãs ao contar que já recebeu alta hospitalar e que está se recuperando em casa e sem sentir dores. “Agora é só ficar deitadinha e daqui a pouco voltar para a vida normal”.

No entanto, Viviane lamentou que não poderá ir à academia durante os primeiros dias do pós-operatório. “Vou poder fazer tudo normal, só não posso fazer esforço físico”, explicou.