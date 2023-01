Viúva de Erasmo Carlos lamenta primeiro réveillon sem cantor

A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves, fez um desabafo nas redes sociais sobre seu primeiro réveillon sem o marido. O cantor morreu em novembro aos 81 anos de idade após ser internado no início de novembro com um quadro de paniculite complicada.

Fernanda compartilhou que tentou seguir a programação que tinha feito com o cantor. No Instagram, ela publicou fotos e registros de seu ano novo.

“Está saindo tudo conforme planejamos, exceto por você não estar. Nosso Ano Novo era só nosso e, nesse ano, não vai ser diferente. Eu e você, você e eu”, disse.

Ela preparou os pratos e passou no seu lar, de frente para a praia no Rio de Janeiro. “Fiz uns tomatinhos, arroz com manteiga, tem a entradinha e a sobremesa. Você teria amado o Réveillon aqui, meu amor. Tem gente na praia, não muita, mas tem… Tem música no quiosque, as luzes de lá iluminam seu escritório”, contou.