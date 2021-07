Viúva de Chico Anysio permanece internada em estado grave por covid-19

A viúva do humorista da TV Globo, Chico Anysio, permanece internada por complicações de covid-19. O estado de saúde de Malga Di Paula é considerado grave pela equipe médica que a atende no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

O escritório de advocacia que cuida dos interesses dela, Sanseverino Advogados Associados, emitiu uma nota para a imprensa dando mais informações sobre a esposa de Chico Anysio.

“Os familiares de Malga Di Paula autorizam a Sanseverino Advogados Associados a informar que ela segue internada por covid no Hospital das Clínicas de Passo Fundo (RS), também conhecido como Hospital da Cidade”, diz a nota encaminhada na noite desta sexta-feira, 2.

A equipe médica também pondera que, “apesar de continuar em estado grave, o boletim noticia melhoras, indicando reação positiva ao tratamento médico”.

A família informa que os boletins médicos sobre o tratamento contra a covid-19 serão divulgados pelo escritório de advocacia e agradece o carinho e a oração de todos.

Em abril, Malga publicou, no Instagram, uma chamada de vídeo em que aparece dando entrevista para a Record TV sobre a relação dela com Chico Anysio e a trajetória dele na Globo.