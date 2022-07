Vitória Strada e Wagner Santos vencem o ‘Dança dos Famosos 2022’

A atriz Vitória Strada e seu professor, Wagner Santos, foram os campeões do reality show Dança dos Famosos neste domingo, 3. Eles disputaram a final com as duplas Vitão e Gabe Cardoso, e Ana Furtado e Leandro Azevedo, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Os vencedores se deram bem na valsa e no samba e conseguiram um feito inédito: o primeiro 10 de Ana Maria Botafogo na temporada do quadro do Domingão com Huck. Além de Ana Botafogo, o júri da final do programa foi composto por Murilo Benício, Paolla Oliveira, Carlinhos de Jesus e José Carlos, o Zebrinha.

Após ser anunciada como vencedora, Vitória comemorou a conquista com um beijo em sua noiva, Marcella Rica. “É sobre amor. Amem uns aos outros. Não critiquem a forma que o outro ama se ela for diferente da sua. Enquanto todo mundo estiver amando, não haverá problema. O problema é quando não estivermos amando”, declarou a atriz.