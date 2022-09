Vítima de Armie Hammer acusa série de explorar tragédia: ‘eles me lembram Armie’

A série House of Hammer: Segredos de Família mal estreou e já está dando o que falar. Após o lançamento da produção, uma das vítimas do ator Armie Hammer criticou a equipe de criação da trama assinada pelo Discovery+. Ao jornal LA Times, Effie, de 26 anos, disse que Elli Hakami e Julian Hobbs, criadores da série, estão explorando seu trauma e sua dor e que o conteúdo apresentado pode ser um gatilho para vítimas que sofreram do mesmo mal que ela padeceu.

“É extremamente inapropriado explorar um momento tão trágico e vulnerável nas vidas das pessoas, sem preocupações com nosso processo de cura ou privacidade”, declarou Effie. A vítima continua sua nota expressando o quão negativa pode ser a série e que a forma com que os produtores agem lembra muito o modo de Armie Hammer. “A forma como eles estão explorando meu trauma é nojenta. Quando eu continuo gritando que não e eles continuam, dizendo que não precisam da minha permissão, eles me lembram de Armie”, sentenciou.

“Effie”, que é o nome que prefere ser chamada, foi a primeira vítima que veio a público contra Hammer, em 2021. Em uma conta no Instagram, intitulada House Of Effie, ela contou a história de seu abuso e acusou o ator de estupro. As publicações de Effie fez com que várias outras mulheres relatassem suas histórias com Armie Hammer.

Uma das mulheres que afirma ter sido vítima do ator, Paige Lorenze, revelou que o ator marcou uma Letra A em sua pele usando uma faca e queria que ela tirasse uma costela para que ele pudesse comer. Ela relata que os produtores quiseram sua participação no documentário, mas Paige recusou.

A série não investiga somente Armie Hammer, mas faz uma trajetória no passado da família até o bisavô do ator, Armand Hammer, um bilionário da indústria do petróleo. House of Hammer: Segredos de Família mostra a história de comportamentos envolvendo a prática de BDSM, canibalismo e violência, que passam por gerações.