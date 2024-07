Virgínia Fonseca se muda para nova mansão após três anos em construção: Gratidão

Virgínia Fonseca revelou que se mudará para sua nova mansão que, após três anos em construção, está finalizada, segundo uma postagem em suas redes sociais. Grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, ela anunciou que realizaria a mudança durante esta segunda-feira, 29.

Na manhã de segunda, antes de dormir, Virgínia expressou que estava ansiosa com a mudança: “Já era para eu estar dormindo, mas estou com ansiedade, porque hoje a gente muda de casa”.

Logo depois, ao acordar, a influenciadora postou mais um stories, mostrando um padre que abençoou sua nova casa. “Bom dia. Hoje é o dia. Depois de três anos, vamos para a nossa casa. O Padre Marcos já foi lá abençoar a nossa casa. Gratidão”, escreveu.

No final de abril, ela fez um tour da casa em seu canal do YouTube, mostrando a obra nas fases finais e de acabamento, mostrando as sete suítes, entre a do casal, a de suas duas filhas Maria Alice e Maria Flor e a do terceiro filho, José Leonardo, uma para sua mãe e mais duas de hóspedes, entre outros cômodos da casa.

A propriedade, localizada dentro de um condomínio fechado em Goiânia, Goiás, conta também com piscina, prainha, brinquedoteca, sala de cinema, ofurô, sauna, adega climatizada, academia, salão de beleza, spa, “quartinho de recebidos” e um estúdio de gravação para o cantor Zé Felipe.

A influenciadora, que está no sétimo mês de gestação do terceiro filho, compartilhou, também em seu canal no YouTube, a reação das filhas ao ver o ultrassom de José Leonardo. O anúncio da gravidez e a notícia sobre o nome do caçula da família veio no dia 20 de fevereiro.