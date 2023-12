Virginia Fonseca e Zé Felipe compram carro avaliado de quase R$ 2 milhões

Virgínia Fonseca e Zé Felipe compraram o carro Cadillac Escalade, avaliado em cerca de R$ 2 milhões – na concessionária Direct Imports, o veículo está à venda por R$ 1,8 milhão. Nas redes sociais, eles comemoraram a aquisição para os seguidores.

“Mais uma conquista da nossa família! Toda honra e glória a Deus”, escreveu a influenciadora no Instagram no sábado, 16. Nas fotos, o casal aparece com suas filhas, Maria Flor, de 1 ano, e Maria Alice, de 2. Veja aqui .

Os fãs brincaram com a situação nos comentários da publicação. “Pra quem comprou um avião, não tem nada de surpreendente”, disse uma seguidora. “Achei simples demais, mas já é um começo”, falou outra. “Eu sou tão pobre que não sei nem que carro é”, pontuou uma terceira.

A influenciadora é conhecida por mostrar suas aquisições ao público. Recentemente, por exemplo, Virginia também se presenteou com um relógio de diamantes da Cartier, avaliado em R$ 94,5 mil. “Me dei de presente esse relógio, que estou namorando tem um tempo”, disse ela no Instagram na época.