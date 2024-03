Virginia e Gabi Brandt são processadas por seguidora que pede R$ 50 mil de indenização

Virginia Fonseca e Gabi Brandt, ambas influenciadoras digitais, são alvos de um processo movido por uma seguidora. A internauta abriu uma ação contra as duas na Justiça por danos morais e materiais, alegando que foi enganada por uma marca de acessórios anunciada pelas duas nas redes sociais.

O Estadão tentou contato com a equipe das duas influenciadoras, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, a seguidora fez compras na BC Comércio de Acessórios, conhecida como BY IK após as influenciadoras indicarem óculos da marca. No entanto, o pedido nunca foi entregue.

A partir disso, a internauta decidiu processar a BY IK, Virginia e Gabi Brandt. Na ação, ela pede que os seis óculos que comprou sejam entregues. Caso isso não aconteça, a indenização pedida por danos materiais é de R$ 168,52.

Além desse valor, ela também pede R$ 50 mil, sendo R$ 10 mil pagos por cada uma das influenciadoras que participaram da propaganda da marca.

Ainda segundo a colunista, o prazo de entrega dos óculos era de sete dias, que não foi cumprido. Depois disso, a cliente tentou cancelar o pedido, mas a empresa não respondeu às solicitações.

A seguidora guarda imagens de Gabi Brandt e Virginia divulgando os produtos da marca.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais