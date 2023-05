Virada Cultural 2023 se ‘refugia’ nas unidades do Sesc

Como serão ao todo 500 atrações espalhadas pela cidade entre os dias 27 e 28 de maio, a Estadão preparou uma curadoria com shows que devem ser os destaques deste ano. Vale lembrar algumas novidades anunciadas para esta Virada: apenas o palco do Vale do Anhangabaú vai manter a ideia original do evento e ficar ativo por 24 horas. É nele que se apresentarão atrações como Liniker, BaianaSystem e Alceu Valença. As unidades do Sesc não ficarão abertas pela noite toda.

Aliás, a Virada de 2023 parece ter encontrado refúgio nos aparelhos do Sesc. Uma passada rápida pela programação completa, no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br, mostra que o evento está mais presente no Sesc do que em qualquer outra frente. Serão 16 unidades participando da Virada, contra apenas 12 palcos montados em locais públicos, incluindo o do Vale do Anhangabaú.

Há destaques na programação, como os shows de Tom Zé no Centro Cultural Tendal da Lapa; Alessandra Leão e Sapopemba no Sesc 24 de Maio; Karol Conká e Maria Rita na Capela do Socorro (Zona Sul); e Dilsinho e Roberta Miranda em São Miguel Paulista (Zona Leste). Ellen Oléria vai cantar Beyoncé e Bruna Caram vai prestar homenagem a Gonzaguinha.

Sábado, dia 27

SESC 24 de Maio

Horário: 18:00

Zona: Centro

Alessandra Leão e Sapopemba

Encontro sonoro em uma São Paulo migrante, diversa, que aponta para um futuro difuso com o passado, para um tempo não linear que se movimenta e movimenta os corpos. No repertório, cantigas de terreiro, cocos e reisado.

Um dos DJs pioneiros na discotecagem brasileira e especialista em música negra brasileira e norte-americana, Tony Hits tem se especializado principalmente em animar as pistas dos bailes de samba rock. Parte do projeto

NORTY – Ocupação Amazônica

Av. São João, 281 – Praça das Artes

18h

Frente Cumbiero

Com uma longa e vitoriosa carreira, Frente Cumbiero tornou-se um dos maiores campeões na exploração sonora da cumbia latino-americana. Frente Cumbiero é reconhecido como uma ponta de lança do movimento da nova cumbia em nível global.

SESC BOM RETIRO

Bruna Caram

19h

Al. Nothmann, 185

Em “Afeto e Luta”, Bruna Caram canta em homenagem aos 30 anos da morte do compositor Gonzaguinha. O roteiro é assinado por Jean Wyllys. A direção de voz, assinada pela filha de Gonzaguinha, Nanan Gonzaga. No repertório, clássicos como “Explode Coracão” e “É”. A formação do show traz violão, bandolim, percussão, baixo e piano, em uma grande variedade de ritmos, como o frevo, o samba e o ijexá.

SESC CONSOLAÇÃO

Céu

20h

R. Doutor Vila Nova, 245

Apresentação acústica e intimista que inclui sucessos como Lenda, Malemolência, Cangote, Varanda Suspensa e outros.

SESC POMPEIA

Banda Sentimentos

20h

R. Clélia, 93

PALCO ANHANGABAÚ

Baiana System

20h30

Vale do Anhangabau

A lembrança do Navio Pirata como um comportamento que permite o encontro de muitas rotas, a força do instrumental presente nas diversas referências que formam o grupo, e a sempre presente luta alimentada de esperança trazem para essa retomada de shows do BaianaSystem a força de uma América do sol. Um ritual de muitas crenças que celebram a arte, a vida e os encontros. Uma caravana Brasiliana nas veias abertas da américa latina.

SESC IPIRANGA

Ellen Oléria Canta Beyoncé

21H

R. Bom Pastor, 822

A cantora e compositora brasiliense revisita o início da carreira de Beyoncé, no grupo “Destinys Child”, até a era “Lemonade”, seu álbum solo mais recente. Clássicos como “Say My Name”, “Im Survivor”, “Who Run The World”, “Crazy In Love” e “Love On Top” não devem ficar de fora do repertório.

SESC PINHEIROS

Ivan Lins

21h

R. Paes Leme, 195

É uma apresentação que fala do amor de Ivan Lins pela vida, pelo país, pela família e pelas pessoas que o inspiraram durante os mais de 50 anos de carreira. Acompanhado por Marco Brito nos teclados e Mário Manga na guitarra, violão e violoncelo, o cantor, pianista e compositor apresenta seus grandes sucessos.

SESC POMPEIA



Otto Canta Reginaldo Rossi

23H30

R. Clélia, 93

No ano que marca os 10 anos de falecimento do Rei do Brega, o cantor Otto, cuja carreira foi marcada pela experimentação de diversos estilos em sua música, traz à Virada no Sesc o show inédito em que celebra a obra de Reginaldo Rossi, fazendo releituras de seus maiores sucessos como “Garçom”, “A Raposa e as Uvas” e “Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme”.

DOMINGO, dia 28

PALCO BUTANTÃ

AnaVitória

15h

Lançado de surpresa na virada de 2020 para 2021, “COR” é o terceiro álbum autoral de Anavitória, duo surgido no cenário pop brasileiro em 2015 e que em menos de um ano se tornou referência fundamental no segmento.

SESC CAMPO LIMPO

Pagode do Rodrigueta Convida Raquel Tobias

17h

Roda de samba comandada pelo músico e compositor Rodrigo Campos. O repertório, que mescla autorias suas, clássicos de Paulinho da Viola, sucessos do Katinguelê e outras tantas variações do samba, celebra o espaço criador e democrático da roda e promove o encontro de seu grupo com a intérprete Raquel Tobias, expoente do gênero no território da zona sul.

PALCO ANHANGABAÚ

Alceu Valença

15h

Espetáculo exclusivamente formado pelos grandes sucessos de Alceu, aqueles que lotam estádios e arrebatam multidões no Brasil e no exterior. É um enfileiramento de hits, de Tropicana a Anunciação, de Coração Bobo a Estação da Luz, de Na Primeira Manhã a Belle du Jour, para delírio constante do público.

SESC INTERLAGOS

Far From Alaska

16h

A trajetória da banda começou em 2012, em Natal, no Rio Grande do Norte com Emmily Barreto (vocais), Cris Botarelli (steel guitar, sintetizador e vocais) e Rafael Brasil (guitarra), que começaram a fazer músicas em inglês, inovando o cenário do rock na região.

NORTY – Ocupação Amazônica

Los Mirlos

18h

LOS MIRLOS é um grupo que há muito tempo difunde a música e a cultura da Amazônia peruana. O grupo é originário da Cidade de Orquídeas Moyobamba, província e capital do Departamento de San Martín no Peru. Na apresentação da Virada Cultural 2023 o grupo vem com um projeto onde serão apresentadas informações sobre seus primórdios, experiências, anedotas e história da Cumbia peruana.