Violenta e bem-sucedida trama de ‘Vidas Opostas’ completa 15 anos

Após amargar quase uma década de “geladeira” na Globo e dois anos sem contrato com emissoras de tevê, Marcílio Moraes chegou na Record, em 2005, cheio de ideias para futuros projetos. O primeiro a ser aprovado pela direção da “nova” casa foi “Essas Mulheres”, novelão de época que ajudou a emissora a sedimentar seus planos no setor de teledramaturgia. Para o segundo ato, Marcílio queria ousar um pouco mais. Entre suas ideias principais estava uma trama onde misturaria o caos da violência urbana das grandes metrópoles com uma história de amor no melhor estilo Cinderela. E foi assim que surgiu “Vidas Opostas”, que completa 15 anos de exibição neste mês.

É da paixão entre Miguel e Joana, de Léo Rosa e Maytê Piragibe, que nascem os conflitos da trama – Foto: Divulgação

“Claro que a Record ficou preocupada com o alto grau de realidade que tráfico de drogas, violência das facções criminosas e corrupção das forças públicas seriam retratadas. Mas garanti que a novela também teria seu lado mais tradicional e que tudo estaria interligado de forma bem estruturada”, destaca o autor.

Na trama, os caminhos de Miguel e Joana, de Léo Rosa e Maytê Piragibe, se cruzam por conta da paixão de ambos por escaladas e outros esportes radicais. Ele é filho da milionária Ísis, de Lucinha Lins, e acaba de chegar da Inglaterra após passar cinco anos fazendo doutorado em Matemática. A mocinha é moradora do Morro do Torto, trabalha como guia de turismo esportivo e enfrenta o drama de viver no fogo cruzado entre facções rivais que disputam o controle do tráfico da região e a polícia do Rio de Janeiro.

“A vida da Joana não era fácil. O grande sonho dela era dar uma boa vida para sua família, mas a opressão de viver no morro e respeitar os desmandos de traficantes e policiais sempre dificultavam as coisas. O Miguel surgiu como uma esperança, mas é dessa paixão que nascem os conflitos da trama”, explica Maytê.

No passado, Joana namorou Jeferson, de Ângelo Paes Leme, colega de colégio que depois se tornou um perigoso e procurado traficante. Após quatro anos na cadeia, ele acaba ganhando liberdade condicional justamente quando Miguel rompe seu noivado com a dondoca Erínia, de Lavínia Vlasak, e começa a namorar Joana.

Em um dos conflitos com a polícia e moradores revoltados, o vilão acaba morto. Quem entra em cena é seu irmão, o inescrupuloso Jackson, de Heitor Martinez. Muito mais ambicioso que Jeferson, o novo rei do Morro do Torto quer fazer de Joana sua companheira nem que seja à força. Desesperados, Joana e Miguel precisam driblar a perseguição do traficante e do corrupto delegado Nogueira, de Marcelo Serrado, e contam com a ajuda do promotor Leonardo e da delegada Maria do Carmo, personagens de Luciano Szarfir e Raquel Nunes.

“A novela tinha uma mensagem social muito forte e Nogueira foi um personagem que me abriu muitas portas. Revelou ao público que eu poderia fazer coisas diferentes e foi uma verdadeira guinada na minha carreira”, conta Serrado, sobre sua primeira experiência como grande vilão em novelas.

Dirigida por Alexandre Avancini, “Vidas Opostas” inaugurou um novo modo de se fazer novela na Record, tanto por usar cenas de ação como carro-chefe das produções quanto por reproduzir a vida dentro de uma novela. Não demorou para que a Globo também usasse uma favela em uma de suas novelas. O sempre atento Aguinaldo Silva instalou um dos núcleos mais importantes de “Duas Caras”, de 2007, numa réplica da comunidade Rio das Pedras, próximo ao Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. E desde então, diversas novelas passaram a mostrar a vida dentro das comunidades – até ali, apenas séries e especiais haviam adentrado uma favela.

Por conta das várias sequências de tiroteio, rebeliões, perseguições e mortes, a equipe de “Vidas Opostas” teve de se estruturar para garantir esse “olhar” mais realista, cru e agitado da novela, cuja principal locação era a favela Tavares Bastos, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Começamos a trabalhar com antecedência, buscamos referências em filmes e séries e fomos criando o jogo cênico que tinha sido proposto. Foi um trabalho experimental e de muito aprendizado”, detalha o diretor.

Para a equipe e o elenco, composto por nomes como Leandro Firmino, Íris Bruzzi, Tássia Camargo, Raul Gazolla, Silvio Guindane, Jussara Freire e Cecil Thiré, entre outros, a boa repercussão da novela foi inesperada. “Vidas Opostas” chegou ao fim com 15 pontos de média geral de audiência e, em muitos momentos, ficou à frente da programação da Globo. “Foi um projeto muito feliz. Consegui desenvolver tudo com a liberdade necessária e o público abraçou a aposta”, valoriza Marcílio Moraes.