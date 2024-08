Vinicius Patricio se empolga com a conversão do ex-traficante Juninho, na 5ªtemporada de 'Impuros' - O Liberal

Cultura Vinicius Patricio se empolga com a conversão do ex-traficante Juninho, na 5ªtemporada de ‘Impuros’

A aposta dos serviços de streaming em séries mudou o comportamento dos telespectadores ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, a experiência também vem transformando a rotina dos profissionais envolvidos no audiovisual. Afinal, a cada temporada, as alterações promovidas podem ser capazes de promover sensações semelhantes às que se tem em um novo trabalho. Vinicius Patricio tem vivido isso ao longo de “Impuros” que estreou sua quinta leva de episódios em julho no Disney+.

Na pele do ex-criminoso Juninho, ele retorna ao Morro do Dendê com um arco dramático distinto, agora convertido. “Juninho tem uma trajetória bem interessante: começa traficante, mergulhado na vivência violenta e cruel. Após ver a morte de perto, decide dar outro rumo à própria vida e encontra no evangelho a base para essa mudança”, avisa o intérprete.

O problema é que, assim como fora da ficção, sair da vida do crime pode não ser tão fácil. “Vejo essa quinta temporada como mais uma tentativa do Juninho em cumprir sua missão, mesmo vendo seus planos esbarrando sempre nas ordens e nos desejos do Evandro”, explica o ator, referindo-se ao personagem vivido pelo protagonista Raphael Logam. Nesta fase, Juninho também fica ainda mais próximo de Dona Arlete, interpretada por Cyria Coentro, que é a mãe de Evandro.

“Depois de expulso da comunidade, ele volta para protegê-la e garantir sua segurança. O próprio Evandro dá essa missão ao Juninho, imaginando que ter alguém próximo e de confiança seja o cenário ideal”, adianta Patrício.

Baiano de Ilhéus, Vinicius tem 35 anos e começou a interpretar Juninho em 2018, quando tinha 29. “De lá para cá, assim como ele, também passei por diversas transformações na minha vida pessoal. O amadurecimento do Juninho se reflete no meu amadurecimento. Os diretores e roteiristas captam essas transformações e trazem para o desenvolvimento da trama”, avalia.

Para o ator, enquanto o começo de “Impuros” mostra um Juninho vítima de uma realidade imposta a ele, o momento atual da trama o coloca no posto de agente transformador. Além da série, ele também pode ser visto no teatro, em São Paulo. Trata-se da peça “Tudo em Volta Está Deserto”, em temporada até 1º de setembro na SP Escola de Teatro. “Faço o Zé, um jovem guerrilheiro que se junta a um grupo revolucionário contra um empresário financiador da ditadura militar”, conta.

Nome: Vinicius Silva Patricio.

Nascimento: 3 de junho de 1989, em Ilhéus, na Bahia.

Atuação inesquecível: Como Leleco, na peça “Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues. “Foi a primeira vez que estive em cena e jamais

irei esquecer a sensação”.

Interpretação memorável: Lázaro Ramos protagonizando o filme “Madame Satã”, dirigido por Karim Aïnouz e lançado em 2002.

Momento marcante na carreira: “Meu primeiro trabalho no audiovisual: o curta-metragem ‘Pedacinho do Céu’. Não pelo meu desempenho, mas pela oportunidade de estrear ao lado de uma das minhas maiores referências, Léa Garcia”.

O que falta na televisão: “Diversidade”.

O que sobra na televisão: “Rostos repetidos”.

Com quem gostaria de contracenar: Lázaro Ramos.

Se não fosse ator, seria: “Jogador de futebol”.

Ator: Antônio Pitanga.

Atriz: Léa Garcia.

Novela: “Coração de Estudante”, escrita por Emanuel Jacobina e exibida originalmente pela Globo em 2002.

Vilão marcante: Capitão Severino, personagem de Marco Nanini no filme “O Auto da Compadecida”, dirigido por Guel Arraes e lançado em 2000.

Personagem mais difícil de compor: “O que está por vir. Para mim, nunca é fácil”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Gabriela”, adaptação de Walter George Durst do romance “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, exibida originalmente pela Globo em 1975.

Que papel gostaria de representar: “Um pai”.

Filme: “Ó Paí, Ó”, dirigido por Monique Gardenberg e lançado em 2007.

Autor: Jorge Amado.

Diretor: Jeferson De.

Vexame: “Não costumo (risos)”.

Projeto: “O espetáculo teatral ‘Tudo em Volta Está Deserto’, em cartaz em São Paulo. Meu desejo é seguir com ele por um longo período”.

“Impuros” – Disney+.