Cultura Vinicius é quinto eliminado do ‘BBB 24’; veja o porcentual dos votos

Vinicius Rodrigues foi o quinto eliminado do BBB 24 na noite desta terça-feira, 23. O ex-brother foi quem recebeu menos votos para permanecer no reality, apenas 9,92%. O atleta paralímpico disputava o paredão quíntuplo com Alane, que recebeu 40,85% dos votos, Marcus, que teve 20,75%, Giovanna Pitel, 15,96% e Lucas Luigi, 12,52%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: “você que sai hoje lutou tanto nessa vida, lutou tanto para entrar nessa casa, agora sai com duas semanas. Você queria tanto estar aí, quer tanto continuar, valoriza tanto o Big Brother Brasil, para você é um sonho, mas chegou ao fim. Você acabou de passar por um lugar que sempre te deu tanta alegria, mas aqui vai ser diferente. Você acabou de cruzar a linha de chegada Vinicius, acabou a corrida”.

Sobre sua trajetória no programa, o ex-brother disse não saber se teve alguma fala específica que tenha impactado na sua saída e disse: “estou um pouquinho triste porque achei que ia durar um pouco mais”.

Relembre como foi a formação do Paredão

Após a eliminação de Nizan, Rodriguinho venceu a Prova do Líder e indicou Alane para a berlinda. Ela, por sua vez, tinha direito a um contragolpe, e acabou indicando Pitel. O mais votado pela casa, o atleta Vinicius, também teve direito a um contragolpe, e chamou Marcus Vinicius para a berlinda. Na sequência, os dois indicados pelo contragolpe precisavam escolher, em consenso, mais um participante para o paredão. Pitel e Marcus optaram por Luigi.