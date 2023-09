Viih Tube reflete sobre ‘compreender traumas’ em relacionamento com Eliezer

Viih Tube refletiu sobre maturidade em relacionamentos amorosos nesta quinta-feira, 31. A influenciadora compartilhou um vídeo com Eliezer e a filha Lua para falar sobre a importância da compreensão.

No post, a família aparece reunida: “A melhor coisa em um relacionamento real é a compreensão. Compreender o cansaço, a condição financeira, os traumas que ela carrega, o humor do dia, as fases difíceis, sempre um cuidando do outro. Isso que no fundo é amor”.

Na legenda, ela escreveu: “E sempre mais fortes juntos, um pelo outro”. Eliezer e Viih Tube estão juntos desde maio de 2022. A filha do casal, Lua di Felice, nasceu no dia 9 de abril de 2023.

Nesta quarta-feira, 30, Eliezer revelou que precisou passar por uma operação de retirada de mama. O influenciador falou sobre a cirurgia de ginecomastia nas redes sociais.

Nos stories, ele comunicou os seguidores: “Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais”.