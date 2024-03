Viih Tube e Eliezer impressionam com convite de aniversário da filha

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer já começaram os preparativos para a festa de um ano de sua filha, Lua. Em suas redes sociais, os dois dividem os bastidores da preparação com os seguidores.

Na última semana, os convidados receberam os convites para o evento. Giovanna Ewbank compartilhou a reação de seu filho, Zyan, ao abrir a caixa.

A caixa enviada vai com itens da BabyTube, marca de utensílios infantis dos influenciadores. O convite também conta com um vídeo da família personalizado no tema No Mundo da Lua.

A festa será realizada nos dias 12, 13 e 14 de abril no Tauá Resort, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O casal já revelou que 100 quartos e três andares do hotel serão fechados para o evento. “Agora vai ter mais quarto porque eu vou pegar com eles três andares. Ah, gente, é uma coisa que tem que gastar, não tem o que fazer”, compartilhou Eliezer no Instagram.

A mãe de Lua já havia revelado que as festas serão temáticas. “Para cada dia de festa, um tema e um traje.”