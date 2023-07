Vídeo mostra suposta agressão a Britney Spears

Um vídeo que mostra o momento em que um segurança do jogador da NBA Victor Wembanyama teria agredido a cantora Britney Spears foi divulgado pelo TMZ nesta sexta-feira, 7. A polícia concluiu que a artista atingiu o próprio rosto com a mão, segundo o Deadline.

No registro, porém, não é possível identificar se o homem atingiu o rosto ou a mão da cantora. O vídeo mostrou que Britney apenas deu um tapinha no ombro de Wembanyama em vez de agarrá-lo, como havia sido descrito pelo atleta.

O caso aconteceu na última quarta-feira, 5, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Wembanyama, escolhido em junho como a primeira escolha do Draft da NBA pelo San Antonio Spurs, estava na cidade para disputar seus primeiros jogos com sua nova equipe na Liga de Verão, ou Summer League.

Em um restaurante, o atleta foi reconhecido por Britney, que caminhou até Wembanyama para cumprimentá-lo. A cantora, porém, foi afastada pelo segurança.

Nenhuma acusação será feita, conforme o Deadline. A artista havia aberto um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Metropolitana e o caso não havia sido classificado como crime.

O atleta comentou sobre o incidente. “Uma pessoa estava me chamando de Senhor, Senhor e me segurou por trás, então não vi o que aconteceu porque estava andando e tínhamos combinado de não parar”, afirmou. “Só sei que os seguranças a empurraram, não sei com que força”.

Britney também havia feito um longo texto, publicado no Instagram nesta quinta, 6, chamando o caso de “experiência traumática”. “Reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando estava a caminho do jantar. Mais tarde, o vi novamente em um restaurante de outro hotel. Decidi me aproximar dele e parabenizá-lo pelo seu sucesso”, contou.

“Havia muito barulho, então dei um leve toque no ombro dele para chamar sua atenção. Eu vi o depoimento do jogador dizendo que o agarrei por trás, mas eu apenas dei um pequeno tapinha no ombro”, explicou.

“Então, a segurança dele me agrediu no rosto sem olhar para trás, na frente de uma multidão. Eles quase me derrubaram e fizeram meus óculos caírem do rosto”, disse.