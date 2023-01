Vídeo de bebê tocando Anna Júlia, de Los Hermanos, faz sucesso na internet

Um pequeno garoto tocando uma música de Los Hermanos ganhou as redes sociais. No vídeo, é possível ver Arthur, de 2 anos e 9 meses, tocar Anna Júlia. A mãe, Mariana Tamiosso, o acompanha cantando. Ela usou o TikTok para compartilhar o talento do filho.

O vídeo já tem 6,4 milhões de visualizações e centenas de comentários sobre a fofura do garotinho. No Instagram, ela explicou o primeiro contato do bebê com a canção. “De noite, eu cantei e ele simplesmente tocou, como vocês podem ver. Até as pausas foram perfeitas!”.

Na rede social, a repercussão fez o garoto receber centenas de elogios. “Esse menino tem o ouvido absoluto, uma lenda da música, nunca deixe ele se desviar desse caminho, por que ele tem o dom igual os grandes nomes da música”, escreveu uma usuária do TikTok. “Gente, ele é demais!!! Tem alma de artista”, comentou outra.