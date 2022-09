Vídeo com reação de crianças à Ariel negra de ‘A Pequena Sereia’ abafa racismo

Desde que a Disney anunciou a refilmagem em live action de sua animação A Pequena Sereia, a internet entrou em polvorosa, como sempre faz quando aparece um projeto baseado em algo amado por tantos. E, como sempre faz, infelizmente, a internet também entrou em parafuso quando Halle Bailey foi anunciada como Ariel. Bailey é uma atriz e cantora negra.

Pois a apresentação do longa-metragem, que estreia em maio de 2023, durante a D23 Expo, em Anaheim, Califórnia, deveria deixar os fãs mais calmos. O diretor Rob Marshall e a atriz exibiram o clipe completo de Part of Your World (ou Parte do Seu Mundo na adaptação brasileira) na sexta-feira 9.

A produção parece ter mantido uma certa magia do original, com Ariel cantando no fundo do mar, sem que seu cabelo entre no rosto, por exemplo. Não é totalmente realista, portanto, mas a computação gráfica impressiona muito. Seu rabo de sereia flutua ao sabor da água, e ela tem escamas subindo pelo peito em vez de um sutiã em forma de concha. Linguado (voz original de Jacob Tremblay) também parece um peixe de verdade.

O que também impressiona? A voz de Halle Bailey, que faz parte do dueto Chloe x Halle com a irmã. Ela ao mesmo tempo homenageia o original e insere sua personalidade e uma interpretação das emoções da personagem que fazem toda a diferença. Ela foi aplaudida de pé na D23 Expo, merecidamente.

Em seguida, a Disney também soltou a primeira imagem e o primeiro teaser do filme. E aí, claro, a internet fez o que sempre fez, como bem sabem Ismael Cruz Córdova, de O Senhor dos Anéis, e Steve Toussaint, de A Casa do Dragão. Nem a Disney deve ter imaginado que tanto marmanjo barbado era apegado ao “cânone” de A Pequena Sereia. O abuso direcionado à atriz e à sua escolha para viver a personagem foi feio. Porque, para essas pessoas, é um absurdo uma sereia ser negra. Sempre lembrando que sereias não existem e já foram representadas em todas as cores possíveis.

Em compensação, mães começaram a postar no TikTok a reação de seus filhos negros ao trailer. Elas demonstram alegria e surpresa de ver uma pessoa com a mesma cor de pele no papel de Ariel. A própria Halle Bailey publicou no Twitter uma compilação com legenda em português, originada no @portalcxh e republicada por @tracklist, dizendo: “As pessoas têm me mandado essas reações durante o fim de semana inteiro, e eu estou verdadeiramente maravilhada. Isso significa tudo para mim”.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe this means the world to me https://t.co/cuKjKN8nxH — Halle (@HalleBailey) September 12, 2022

Como a internet também diz, é sobre isso. Por que meninas e meninos negros não podem se ver na tela?

A atriz também recebeu apoio de Jodi Benson, que deu voz à Ariel da animação de 1989, e Rachel Zegler, atriz de Amor, Sublime Amor que vai ser a Branca de Neve na versão live action da Disney.

Além de Halle Bailey, o filme tem outras atrações, como Melissa McCarthy no papel de Ursula, e Javier Bardem como o Rei Tritão. Daveed Diggs, de Hamilton, faz Sebastian, e Awkwafina é a gaivota Sabidão. O Príncipe Eric é vivido por Jonah Hauer-King. A história não deve divergir demais do original, mas deve ser modernizada para dar a Ariel mais agilidade e voz.

A Pequena Sereia conta com as clássicas músicas da animação, compostas por Alan Menken e Howard Ashman, como Under the Sea, vencedora do Oscar de canção original. Menken novamente é o compositor da trilha instrumental e está escrevendo novas faixas em parceria com Lin-Manuel Miranda, o autor das canções do sucesso Encanto. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)