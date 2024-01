Vida multiplicada

Nicolas Prattes encarou inúmeras vidas e histórias ao longo de 2023. O ator de 26 anos bateu ponto em quatro produções diferentes entre a Globo e a Globoplay. Atualmente, ele interpreta o protagonista Miguel de “Fuzuê”, que vai ao ar no horário das sete, mas também pode ser visto na série infantojuvenil “Vick e a Musa”, nas duas temporadas de “Todas as Flores” e ainda na recém-chegada “Rio Connection”. “Acho que sou um belo de um sortudo. São personagens muito diferentes entre si. Vivi um jovem músico, um advogado nerd e meio gago, um rapaz que perde a família e um italiano em busca de vingança. Enquanto eu não me repetir, acho que não tenho como desgastar minha imagem no vídeo. Está sendo um prazer me descobrir mais como pessoa e profissional a cada novo projeto. Posso mostrar novas ferramentas do meu trabalho”, valoriza.

A trama de “Rio Connection” marca a mais recente estreia de Nicolas no audiovisual. Coprodução internacional Globoplay com a Sony Pictures Television e a Produtora Floresta, a série narra a história de três criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos. No enredo, Nicolas vive o italiano Giovanni Nicola. “É um personagem que vem em busca de vingança, relacionada ao personagem do Valério Moridi, que faz o Tommaso Buscetta. O motivo dessa vingança só vai ser revelado mais para o final. Então, evito falar muito para não estragar as surpresas da história”, despista.

Com elenco internacional composto por nomes brasileiros e estrangeiros, Nicolas encarou o desafio de interpretar em inglês. A experiência exigiu um alto nível de concentração mental do ator ao longo do período de gravações. “Eu fazia um italiano dos anos 1970 que morou a vida inteira em Nova Iorque. Então, tinha de pensar em português, falando em inglês com sotaque italiano dos anos 70. Foi um prazer, mas foi um trabalho bem de formiguinha. Foi uma cabeça que funcionava de forma matemática. Não tinha muito espaço para improviso”, relembra.

Para Nicolas, a passagem pelo elenco de “Rio Connection” abre uma nova possibilidade de investir em uma carreira internacional. O ator, inclusive, já produziu um curta-metragem chamado “Flush”, todo em inglês. Os planos, no entanto, não estão concretos e nem próximos. “Eu amo o Brasil, amo estar aqui e atuar em português. E a oportunidade de atuar em inglês me mostrou que é possível. Não que eu vá apostar tudo nisso agora, mas as barreiras não existem mais. Quem quer ir, vai”, aponta.

“Rio Connection” – Primeira temporada disponível no Globoplay.

“Fuzuê” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Na ponta da língua

Apesar de ter som original totalmente em inglês, “Rio Connection” também está disponível na versão em português no Globoplay. Na produção, os atores brasileiros tiveram a oportunidade de se dublar. Nicolas encarou a nova experiência com bastante atenção. “Foi um capítulo à parte. Você tem de falar a sua língua mãe enquanto se vê falando outra língua, não é um dublador vendo um outro ator, né… Eu nunca tinha passado por algo assim, mas foi bem rica a experiência. E quem estava no núcleo dos italianos, procurou colocar isso também na dublagem, um pouco do sotaque. Foi desafiante”, ressalta.

Instantâneas

Nicolas é filho da atriz Giselle Prattes.

O ator chegou a cursar faculdade de Administração, mas decidiu trancar para se dedicar à carreira artística.

Nos Estados Unidos, o ator frequentou cursos de cinema e tevê.