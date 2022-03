Victor Fasano fala sobre decisão de parar de atuar: ‘Estava tendo pânico’

A última novela com participação de Victor Fasano, que hoje tem 63 anos, foi Balacobaco da TV Record (2012) e, até 2016, ele apareceu em algumas séries até decidir parar de atuar. O ator comentou sobre o que o levou a tomar essa decisão.

“Eu estava tendo pânico. Entrava no estúdio e sofria a todo momento, suava pra burro. Na hora do “gravando”, não acontecia nada, o trabalho saía. Meu sofrimento era antes, me arrumando e saindo de casa para gravar. Era muito doloroso”, disse ele em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Victor disse ainda sentir saudade de contracenar. “Isso é prazer inenarrável. Mas não gosto de tudo ao redor: da espera, dos nove, dez meses intensos, durante os quais você não consegue ter uma vida normal. É muito intenso.”

Para o ator, as gravações eram legais enquanto ele ainda conseguia se divertir, porém logo viraram um fardo. Hoje, ele tem uma empresa com foco em meio ambiente. “Restauramos a flora para fazer reintrodução de fauna. Criamos espécies ameaçadas em situação controlada para fazer essa reintrodução. Numa área sem tanto desequilíbrio, fazemos apenas o acompanhamento das espécies reintroduzidas.”