Vicente Valle se encanta em fazer o malvado Robson na novela da Netflix ‘Pedaço de Mim’

Vicente diz que parece ter ganhado mais segurança depois de ser escolhido para dar vida a Robson

Há anos, Vicente ouvia dizerem que a Netflix tinha interesse em produzir uma novela. E ele sabia que queria ser parte disso. Quando recebeu a confirmação de que estaria em “Pedaço de Mim”, a surpresa não poderia ser melhor. “Descobri que eu ia ser o ‘vilão’ do núcleo jovem. Sempre fui fascinado pelos vilões de novela. Tinha acabado de entrar em um BRT quando me ligaram. Fiquei a viagem inteira olhando pela janela, sorrindo e pensando que a Netflix ia fazer uma novela e eu seria o vilão do núcleo jovem”, lembra, orgulhoso.

Outra boa notícia que o ator teve em “Pedaço de Mim”, além de dar vida ao inconsequentemente e mimado Robson, é que três colegas de elenco do melodrama da Netflix também estavam na peça “O Cálice” que ele fazia: José Beltrão, Ágatha Marinho e Bia Linhales. Os quatro foram chamados para a seleção e, ao final, contracenaram juntos na produção. José encarna o sofrido Marcos em sua fase mais velha, enquanto Ágatha e Bia dão vida às amigas Julia e Pâmela. “Estávamos juntos no espetáculo, fomos passando nas etapas do teste e, então, tivemos a alegria de fazer ‘Pedaço de Mim’, todos juntos”, celebra.

Na trama, Robson estuda na escola para onde Marcos e Mateus, os irmãos vividos por José Beltrão e Pedro Manoel Nabuco, se transferem quando se mudam, já na adolescência. Todos cursam o último ano do Ensino Médio, um período em que implicâncias entre alunos não chegam a ser incomuns. “Na verdade, eu e a direção nunca encaramos o personagem como um vilão. Ele é um jovem confuso, perdido, daqueles que, às vezes, faz coisas maldosas porque não tem noção do que pode acontecer”, analisa Vicente, que enxerga ciúme na relação entre seu próprio personagem e a dupla. “Eles chegam já conquistando a Pâmela e a Julia. Essa perda de espaço na escola gera uma raiva grande no Robson, que motiva ele a agir da maneira que age. O resto, é história”, resume.

A vontade de trabalhar como ator é tanta que Vicente sequer é capaz de lembrar quando começou. O rapaz fez teatro na escola e também costumava frequentar espetáculos infantis quando era criança. “Sempre foi parte essencial da minha vida, e não uma coisa à parte”, recorda. Essa proximidade intensa com os palcos, no entanto, não foi capaz de livrá-lo de todos os receios que surgiram quando se deu conta do caminho que desejava seguir.

“Houve uma resistência interna de acreditar que eu poderia trabalhar com o que eu amo e que me faz feliz. É uma necessidade, porque a vida sem arte, sem histórias, não basta”, diz Vicente, que parece ter ganhado mais segurança depois de ser escolhido para dar vida a Robson. “Conheci a Ciça Castello, diretora de elenco, em 2020. Ela foi daquelas pessoas que acreditou em mim em um momento que nem eu sabia ainda se eu mesmo acreditava em mim. O olhar da Ciça mudou a minha vida”, valoriza.

Nome completo: Vicente Ruiz de Gamboa do Valle.

Nascimento: 4 de fevereiro de 2002, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: Robson, em “Pedaço de Mim”. “Mas sempre vou ter um carinho especial pelo Rei Arthur, que fiz na peça ‘O Cálice’, indicada ao Prêmio APTR Jovem Talento”.

Interpretação memorável: Jeff Bridges como Jeff Lebowski em “O Grande Lebowski”, filme dirigido por Joel Coen e lançado em 1998.

Momento marcante na carreira: “Gravamos ‘Pedaço de Mim’ durante o dia e fomos juntos, o elenco jovem, ao evento da premiação do APTR pela peça que tínhamos feito alguns meses antes”.

O que falta na televisão: Coragem.

O que sobra na televisão: Conformismo.

Com quem gostaria de contracenar: “Infelizmente, não tivemos cenas juntos em ‘Pedaço de Mim’, mas com o Vladimir Brichta”.

Se não fosse ator, seria: “Professor de História ou de Biologia, que eu amava quando estava na escola”.

Ator: Marco Nanini e Bill Murray.

Atriz: Andrea Beltrão.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Felix, papel de Mateus Solano em “Amor à Vida”, novela de Walcyr Carrasco, exibida originalmente pela Globo entre 2013 e 2014.

Personagem mais difícil de compor: Robson.

Que papel gostaria de representar: “Robson realizou o sonho de fazer um vilão de novela. Mas, antes disso, sempre sonhei fazer parte de uma sitcom icônica, como ‘The Office’, ‘Arrested Development’, ‘Os Normais’ e ‘Tapas & Beijos’”.

Filme: “Storm Video”, documentário de Samuel Valladares.

Autor: Gabriel García Marquez e João Emanuel Carneiro.

Diretor: Joel e Ethan Coen, conhecidos como os Irmãos Coen.

Mania: “De me iludir com o Botafogo, mesmo sabendo onde vai dar”.

Medo: “De, um dia, parar de me arriscar”.

Projeto: “Acabei de voltar de um intercâmbio onde escrevi uma peça de teatro. Sempre foi um sonho juntar amigos e pessoas que admiro, montar e trazer para os palcos algo que tenha saído da minha ‘cachola’”.

“Pedaço de Mim” – Disponível no Netflix.