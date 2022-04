Via do diálogo

Mônica Iozzi recebe convidados e fala de política de forma leve e despretensiosa no “Fale Mais Sobre Isso, Iozzi” do Canal Brasil

A voz política de Mônica Iozzi tem grandes doses de humor. Foi dessa forma que o público descobriu seu pensamento rápido e jogo de cintura ao cobrir os acontecimentos do Palácio do Planalto, em Brasília, para o extinto “CQC – Custe o Que Custar”, da Band. Após deixar a carreira de repórter e comunicadora para trás e investir alto em sua porção atriz, ela agora volta a mostrar suas análises políticas à frente do “Fale Mais Sobre Isso, Iozzi”, programa exibido às segundas no Canal Brasil. Ciente de que agora precisa dar espaço a quem realmente tem o que dizer e não a qualquer deputado federal do baixo clero, o trunfo do programa é mostrar a apresentadora à vontade no tema e nos contrapontos que ele pode causar. Embora mesmo tentando mostrar pontos e ideologias diferentes, a produção escorrega pela facilidade da convergência, em conversas bem estruturadas por Mônica ao lado de nomes como Marcelo Adnet e Djamila Ribeiro.

“Atropelado” pela pandemia, o “Fale Mais Sobre Isso, Iozzi” não apenas adiou sua estreia como teve de ser totalmente reformulado para se adequar aos novos protocolos de gravação. Com isso, perdeu em cenário e encontros físicos, mas soube driblar bem os entraves tecnológicos e a frieza do sistema remoto a partir da boa condução de Mônica. A direção do experiente André Barcinski também ajuda na unidade entre as imagens captadas. A presença de Barcinski, inclusive, ajuda a apresentadora a dar uma cara mais “pop” ao programa. Não fosse isso, as vinhetas de apresentação poderiam ficar ainda mais a cara do antigo “Telecurso 2000”, programa didático que fez história nas madrugadas e manhãs da tevê aberta. É difícil soar natural ao ter que explicar assuntos que exigem conceitos e dados, mas abusando de cores, narração e texto fluído, o resultado é interessante e exibe o esmero da edição.

Aliás, mesmo com todo o talento para o discurso já mostrado por Mônica, é a edição que dá o acabamento especial ao “Fale Mais Sobre Isso, Iozzi”. Para o programa ter razão de pertencer ao Canal Brasil, a produção recorreu a cenas clássicas do cinema brasileiro para ilustrar cada episódio. Fazendo reverência a títulos como “Terra em Transe” e “Aquarius” e “O Auto da Compadecida” de forma criativa e divertida, o programa promove uma interação poderosa entre os filmes e os assuntos do dia, uma tática que impressiona pelo poder de pesquisa e roteirização. Tendo como público-alvo o telespectador que já gosta de política, mas ansiando pela atenção daqueles que não gostam muito do tema, o “Fale Mais Sobre Isso, Iozzi” privilegia o progressismo de ideias e costumes sem agredir os mais tradicionalistas em um jogo onde quem ganha é o bom diálogo.