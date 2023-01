Via Crucis está com inscrições abertas para elenco da 24ª edição

O Espetáculo Via Crucis, de Santa Bárbara d’Oeste, oferece oportunidades para uma vivência artística. A montagem retorna este ano para o Complexo Usina Santa Bárbara, onde será apresentada de 4 a 9 de abril. A participação no elenco é gratuita, voluntária, e não exige

experiência anterior.

As inscrições estarão abertas até fevereiro, mas os ensaios começam já em 13 de janeiro, no Teatro Municipal Manoel Lyra. Coordenadora geral do espetáculo, Lays Ramires lembrou que, quem tiver interesse em tentar um papel no elenco principal ou com falas, é importante comparecer desde o primeiro encontro. “As primeiras semanas são decisivas para nós, é o período que precisamos fechar o núcleo duro do elenco”, explicou Lays.

O único requisito para se inscrever é ter disposição para participar assiduamente dos ensaios e se entregar à vivência artística – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

O único requisito para se inscrever é ter disposição para participar assiduamente dos ensaios e se entregar à essa vivência artística. “É preciso ter esse desejo de entrar em contato com o próprio corpo. A atividade também exige certa movimentação, em espaços abertos os atores caminham longas distâncias entre cenas, então tem que estar disposto”, afirmou Lays.

Contudo, a montagem respeita limitações pessoais e não há restrições de idade. “Esse é o grande mote do Via Crucis. Muita gente vem pela primeira vez, nunca pisou em um palco e vem experimentar através do espetáculo”, disse Lays.

Neste primeiro momento estão abertas inscrições para pessoas a partir de 12 anos (desde que os menores tenham autorização dos responsáveis). A coordenadora explicou que o objetivo é preencher os papeis mais essenciais, e posteriormente será aberto à participação de crianças.

Os interessados devem se inscrever através do link culturasbo.com/espetaculoviacrucis. É preciso informar os dados pessoais, endereço e telefones para contato.

Mais informações pelo e-mail espetaculoviacrucis@gmail.com e WhatsApp (19) 99154-6908, ou na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

PÚBLICO. O Espetáculo Via Crucis é uma das maiores encenações a céu aberto da região. Interrompido em 2020 e 2021 por conta da pandemia, manteve atividades e apresentações virtuais no período. O Via Crucis retornou no ano passado em um formato com público mais enxuto, e foi realizado no Teatro Municipal Manoel Lyra.

No ano passado, as 10 sessões do espetáculo reuniram um público total de cinco mil pessoas no Teatro Municipal. Em 2019, última edição a céu aberto, 27 mil pessoas passaram pela Usina nos seis dias de apresentações.

De acordo com Lays, a expectativa com o retorno para a Usina é grande. Segundo a artista, os detalhes da montagem ainda estão em definição, como texto e dramaturgia.

“O Via Crucis é um projeto que a comunidade, e também a população artística, esperam muito. Sempre ficamos curiosos para saber como vamos contar essa história, quem vai chegar no elenco, conhecer essas pessoas”, disse Lays.